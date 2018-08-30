В чем тайна Бермудского треугольника
Зона в северной части Атлантического океана, известная как Бермудский треугольник, давно интересует учёных. В треугольнике исчезают корабли и самолёты регулярно и без всяких причин. Несмотря на то, что сейчас моряки и пилоты располагают современным навигационным оборудованием, пропажи случаются и сегодня. И один из самых громких инцидентов случился в 2015 году.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер, 1 октября в Бермудском треугольнике пропало грузовое судно El Faro. Корабль имел внушительный размер: его длина было около 300 метров. Груз составляли машины, контейнеры и трейлеры, а обслуживали El Faro 33 человека. Судно стартовало из Майами и направилось в Пуэрто-Рико. Неожиданно в океане начался шторм, судно перестало посылать сигналы. Поиски велись несколько недель, и в конце концов они увенчались успехом. Удивительно, но корабль был цел и невредим, он лишь перевернулся вверх днищем и покоился на глубине 4,5 километра. Ни одного члена экипажа так и не нашли.
Случай с El Faro - один из десятков подобных. Бермудский треугольник имеет дурную славу не первое столетие, и вот пару лет назад исследователи рассказали, что вплотную подобрались к разгадке его коварства. О том, какие теории они предлагают для объяснения исчезновений в этой магической зоне, смотрите в видео.
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