Ученые предупреждают: загрязнение воздуха плохо сказывается на мыслительных способностях

Долгое пребывание в местах с загрязненным воздухом плохо влияет на когнитивные способности. Об этом говорится в совместном исследовании ученых из Китая и США, передает Day.Az со ссылкой на bbc.com.

По мнению авторов исследования, негативное влияние загрязнения атмосферы на когнитивные способности растет с возрастом и особенно касается мужчин зрелого возраста и людей с невысоким уровнем образования.

В ходже эксперимента ученых из США и Китая, около 20 тысяч жителей Китая в течение четырех лет регулярно выполняли контрольные работы по математике и языкам.

Результаты этого эксперимента могут касаться большинства населения планеты, уверены ученые: 80% населения земного шара живет в местах с опасно высоким уровнем загрязнения воздуха.

В основе исследования лежали замеры уровня диоксида серы и азота и микрочастиц размером меньше 10 микрон. Их проводили в местах, где жили тестируемые. В какой степени каждый из этих трех загрязнителей ответственен за нарушение когнитивных способностей, ученые пока не установили.

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