Две трагедии, поставившие ученых в тупик

Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет читателям о двух трагедиях в историях, которые поставили ученых в тупик.

Американский корабль Poet SS вплоть до 1949 года перевозил военную технику, а через несколько лет его продали гавайской компании. В 1980 году Poet SS отправился в Египет с грузом кукурузы. Через двое суток судно отправило сигнал из Саргассова моря, хотя этот район находился довольно далеко от маршрута, по которому должен был следовать корабль. Больше от команды сигналов не поступало, а Poet SS бесследно исчез. Эту историю исследователи и по сей день не могут объяснить. Но есть и другие случаи, которые ставят ученых в тупик.

Одна из самых растиражированных историй исчезновения - пропажа самолета Амелии Эрхарт. Американская писательница, пилот и энтузиаст лётного дела, Амелия была первой женщиной, перелетевшей Атлантический океан. 1 июля 1937 года Эрхарт с помощником стартовала из Майами на двухмоторном моноплане. Женщина намеревалась поставить рекорд и пролететь вокруг Земли по самому протяжённому маршруту, держась возле экватора. На следующей день самолёт пропал, а загадка исчезновения Амелии Эрхарт до сих пор будоражит умы её почитателей и любителей тайн.

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