Ученые: похмелье ухудшает навык вождения

Похмельное вождение может быть опасным, предупреждают ученые - даже если алкоголь уже не содержится в крови, его недавнее употребление влияет на способность управлять автомобилем и другие навыки. Исследователи надеются, что им со временем удастся более точно установить, как похмелье воздействует на мозг.

Алкогольные возлияния могут влиять на работу мозга даже на следующий день, ухудшая память, координацию и даже способность водить автомобиль, выяснили специалисты из Университета Бата в Великобритании. Резульаты исследования были опубликованы в журнале Addiction, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Согласно нашим данным, похмелье может иметь серьезные последствия для повседневной деятельности, влияя на рабочие навыки, память и концентрацию", - отмечает ведущий автор исследования, профессор психологии Салли Адамс.

Исследователи проанализировали 19 исследований, в которых приняли участие более 1100 человек. Все работы были посвящены изучению когнитивных способностей людей, за сутки перед исследованием основательно выпивших. К моменту самих исследований уровень алкоголя в крови был ниже 0,02%. Для сравнения, машину в США разрешено водить с содержанием алкоголя в крови не более 0,08%.

Часть исследований проводилась в лаборатории - участники получали определенные порции спиртных напитков. Часть - в "естественной среде", когда участники приходили в лабораторию после самостоятельных посиделок в баре.

В целом, те, у кого было похмелье, хуже справлялись с заданиями на внимательность, память и координацию, чем те, у кого похмелья не было. В некоторых исследованиях с помощью симулятора вождения тестировалось, насколько хорошо участники справляются с управлением автомобилем - те, у кого было похмелье, справлялись хуже.

"Многие думают, что садиться за руль наутро после пьянки нормально. Но результаты исследования показывают, что навык вождения ухудшается, причем даже тогда, когда в организме уже нет алкоголя", - говорит Адамс.

Результаты исследования показывают, что "некоторые вещи, характерные для алкогольного опьянения, могут происходить и во время похмелья", поясняют авторы работы. Так, если студент в состоянии похмелья посетит лекцию, он мало что вспомнит, когда она закончится. А водитель во время похмелья может не среагировать вовремя на красный свет.

Впрочем, исследователи отмечают, что учтены были не все факторы, способные повлиять на мыслительные способности испытуемых - например, курение и недосып. Ученые рассчитывают, что в ходе дальнейших исследований удастся выявить более конкретные аспекты влияния похмелья на работу мозга.

А канадские ученые тем временем выяснили, что последствия алкогольного опьянения влияют на мозг еще долгое время после отрезвления. Исследование, в котором говорится об особенностях электрической активности в "похмельном" мозге, опубликовано в журнале Psychophysiology.

Похмелье влияет на функции мозга, ухудшая его работу в краткосрочной перспективе, утверждают исследователи.

В их эксперименте приняли участие 62 студента, половина из которых вечером употребила несколько алкогольных напитков с общим содержанием этилового спирта около 60 г. На утро все они должны были пройти несколько тестов в игровой форме. Участники, употреблявшие накануне алкоголь, справились с заданиями гораздо хуже тех, кто провел вечер трезво.

"Очевидно, что когда мы находимся в состоянии опьянения, наши способности ухудшаются. Однако мало что известно о том, что происходит с ними при похмелье. Мы часто шутим о том, что наш мозг при этом работает хуже, но нам было интересно, что происходит с мозгом на самом деле", - поясняет Олав Криголсон, один из авторов исследования.

Во время решения задач ученые также отслеживали электрическую активность мозга испытуемых. Как оказалось, мозг выпивавших студентов работал так, словно они пережили сотрясение мозга.

"Похмелье - не лучшее состояние для того, чтобы учиться чему-то новому или принимать важные решения. Если планируете веселиться всю ночь, лучше возьмите выходной", - заключает Криголсон.

Возможно, от последствий злоупотребления алкоголем в будущем можно будет избавиться быстрее - исследователи из Университета Южной Калифорнии и Медицинской школы Кека протестировали новый "отрезвляющий" препарат на основе печеночных ферментов. Правда, пока тесты были проведены только на мышах.

После того, как мыши употребили столько алкоголя, что уснули, исследователи ввели им препарат. Оказалось, что получившие его мыши приходили в себя на 45% быстрее, чем те, которые его не получили. При этом концентрация ацетальдегида, вызывающего при похмелье тошноту и головную боль, была удивительно низкой.

Исследователи рассчитывают, что подобный препарат не только поможет в борьбе с похмельем, но будет полезен для предотвращения алкогольного отравления. Они надеются в течение года приступить к испытаниям на людях.

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