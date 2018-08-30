Как всегда находить нужные слова

Одна из самых больших проблем, с которыми можно столкнуться при попытке завести новых друзей, - неловкое молчание. Это настолько неприятное ощущение, что оно может даже заставить человека отказаться от новых знакомств. Впрочем, есть способы справиться с этой проблемой. О них расскажет Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Неумение вести беседу может нанести вред личной жизни, но если вы знаете, как правильно общаться, вы можете встречаться, говорить и знакомиться с кем угодно, создавая большие возможности для дружбы, развлечений и совместной деятельности, которые в противном случае вы бы упустили.

Почему иногда мы не находим нужных слов, чтобы продолжать беседу? Изучив этот вопрос подробно, были обнаружены стереотипы поведения, которые мешают нам вести непринужденную беседу с людьми. Одним из таких распространенных стереотипов является привычка фильтровать речь, то есть воздерживаться от высказывания, пока вы не убедились, что то, что вы собираетесь сказать, - классное, впечатляющее, умное и интересное. Что происходит с беседой? Она умирает из-за вашей щепетильности и неуверенности в себе!

Еще одна проблема - неумение настраиваться на беседу. Если вы целый день работаете или изучаете аналитические или логические дисциплины, и не знаете, как переключиться, может понадобиться много времени, чтобы вы разогрелись и начали общаться с людьми. Вы можете преодолеть это, просто освоив несколько новых навыков, перечисленных ниже. Как только вы это сделаете, вам станет гораздо легче общаться с новыми людьми и заводить знакомства.

Начнем с пары элементарных, но надежных методов превратиться в отличного собеседника.

Метод № 1 - Никакой фильтрации

Это рефлекс, который позволяет вам говорить все, что приходит в голову. Никакой фильтрации, никакой проверки "будет ли это интересно" и тому подобного.

Лучший способ освоить этот навык - начать с бесед с хорошо знакомыми людьми. Проверьте, хватит ли у вас решимости. Это очень приятно, осознавать, что вы можете говорить все, что у вас на уме, и никто вас за это не осудит.

Пока вы не говорите ничего такого, что могло бы привести вас в тюрьму, все в порядке. Людям не так уж важно, насколько "круто" то, что вы говорите, поскольку они тоже больше озабочены тем, как они сами выглядят со стороны. Понятно? Если да, двинемся дальше...

Метод № 2. "Это интересно, расскажите еще"

Поверьте, это работает в 99 процентах случаев. Исключительно эффективный способ, и он отлично зарекомендовал себя у новичков. Людям приятно слышать, что вас интересует то, о чем они говорят. Поэтому, если вы проявите какой-то интерес, они будут в восторге и еще больше захотят говорить с вами.

Все эти "О, это интересно...", "Хм, никогда об этом не слышал...", "Вот это да, круто.." и тому подобные выражения - это реакционные элементы разговора, которые показывают другому человеку, что вы действительно его слушаете, и это очень льстит собеседнику.

Метод № 3. Годятся любые истории

Всем известно, что рассказы украшают беседу, но многие люди готовы рассказывать только о своей собственной жизни. Вам не нужно ограничиваться собственным опытом, когда вы разговариваете с кем-нибудь: вы можете использовать любые истории, откуда угодно, из книг, из рассказов ваших знакомых, услышанные по радио, по ТВ и так далее.

Как вставить историю в беседу? Главное - сначала нужно понять, что вы можете их использовать. Вы уже слышали их, и чем интереснее ваша история, тем труднее ее забыть, так что все в порядке. Ваш мозг хранит их. Как только кто-то упоминает о чем-нибудь, связанном с любой из историй, вы можете просто рассказать ее, даже если она и не из вашей жизни. Это может быть любая глупая история, интересная или абсолютно бестолковая, неважно, просто используйте ее.

Люди любят общаться с теми, кто может откровенно делиться своими мыслями. Эти методы должны помочь вам начать, но если вы хотите сразу перейти на более продвинутый уровень, до такой степени, когда вы сможете наслаждаться беседой с кем угодно, встречать нужных людей в своей жизни и быстро заводить друзей, я рекомендую вам посвятить некоторое время тому, чтобы больше узнать о технике общения.

Если вы это сделаете, беседовать с вами станет намного интереснее, вы будете общаться с непринужденностью и легкостью, избегая неловкого молчания, которое может помешать вам встретить друзей, с которыми вам будет хорошо вместе.

Итак, теперь вы знаете некоторые фокусы, которые помогают вести беседу. Следующее, что вам следует сделать, - это применить один из них в следующий раз, когда будете с кем-нибудь беседовать.

Не заставляйте себя использовать все способы одновременно, лучше привыкните для начала к одному из них. Когда вы сможете усвоить один из навыков, гораздо легче будет перейти к следующим и применять их в предстоящих беседах.

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