Как заснуть всего за минуту

Проблемы со сном становятся все более актуальны для современного человека. Чрезмерная перегрузка и постоянные стрессы не дают спокойно уснуть даже при крайней усталости. Ученые рекомендуют метод, основанный на замедлении сердечного ритма: немного практики быстро успокаивают нервную систему и позволяют провалиться в сон за минуту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trendymen,такой способ подойдет всем, чья нервная система слишком легко возбудима. Переживания перед важным днем, испытанный во время работы стресс - все это довольно легко купируется сном.

Привести сердцебиение в замедленный ритм поможет простая дыхательная практика. Дыхание в принципе значительно влияет на физиологию и мыслительные процессы, что можно использовать.

Врачи рекомендуют спокойно вдыхать через нос в течение 4 секунд. Затем задержать дыхание на 7 секунд и сделать медленный выдох - он должен длиться не менее 8 секунд.

Методика очень эффективна и проверена практикой. Кстати, точно так же можно успокоить разбушевавшиеся нервы и днем: перед важным мероприятием, к примеру.

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