Точный гороскоп на четверг

Сегодня по гороскопу день четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над "i" непременно должны быть расставлены. Во всяком случае звезды будут активно склонять именно к этому, пробуждая у людей желание добиться определенности по любым вопросам - в том числе и по тем, в которых это в принципе невозможно. Именно поэтому день плохо подходит для творчества, креатива, выяснения отношений и любых других сфер, где нет готовых ответов и "2+2" не всегда равно четырем. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.

Овен

Сегодня девизом Овна будет: "Самозванцев нам не надо, командиром буду я!". Жаль только, что убедить окружающих в справедливости этой формулы будет не так уж легко. Из-за этого сегодняшний день может буквально сыпать искрами. Если Овен не хочет, чтобы из этих искр разгорелся какой-нибудь горячий конфликт, ему лучше заняться своими собственными делами и держать свое мнение при себе.

Телец

Телец будет чувствовать, что не в силах повлиять на обстоятельства, а тем более - изменить их в нужную сторону. Лучше настроиться на это заранее, потому что иначе весь день Тельца грозит пройти под знаком повышенной раздражительности и недовольства. Вообще, сегодня Тельца лучше не трогать. Толку от этого все равно не будет.

Близнецы

Главное, что будет сегодня заботить Близнецов, - это поиски справедливости. Не обязательно, что они будут искать справедливость вселенскую. Скорее, Близнецов будет волновать вопрос справедливого отношения окружающих к ним самим. И дело здесь даже не в самолюбии. Просто захочется справедливости, и точка! Другой вопрос, что с этой справедливостью делать, когда она найдется?

Рак

Все мысли и планы Рака будут отличаться удивительной ясностью и четкостью. Очень неплохо было бы посвятить этот день решению каких-либо конкретных вопросов и проблем - особенно если те давно назрели. Вот только не стоит полагаться на чью-либо помощь. Сегодня Раку стоит браться лишь за те дела, где все зависит только от него самого!

Лев

Лев будет четко знать, чего он хочет, предпочитая при этом самые простые и естественные пути. Такая ясность целей в сочетании с ясностью планов выглядит, конечно, впечатляюще. Однако не всегда прямой путь оказывается самым коротким. Если Лев хочет избежать всевозможных помех и недоразумений, ему не мешало бы поискать обходные пути, вместо того, чтобы ломиться напролом.

Дева

Дева будет совершенно не настроена мириться с каким-либо вмешательством в свои дела и планы. Любое возражение или попытка надавить на нее вызовет в душе Девы такой сноп искр, что как бы пожарников вызывать не пришлось! Вообще сегодня Деве противопоказано работать в команде. Лучше уж посвятите день делам, где все зависит только от вас самих.

Весы

Весы почувствуют тягу к однозначности и определенности. Любая двусмысленность или неконкретность будет вызывать у них активное неприятие. В каждом вопросе Весам захочется расставить все точки над "i". Жаль только, что это не всегда возможно. К тому же бывает, что недосказанность действует куда эффективнее, чем любые слова.

Скорпион

Скорпион то и дело рискует оказываться в центре различного рода конфликтов и ссор. Причиной же этому будет отнюдь не агрессивность окружающих (как может казаться самому Скорпиону), а собственная придирчивость. Скорпиону сегодня будет очень сложно считаться с чужим мнением. Еще сложнее ему будет смириться с тем, что и его мнение окружающим не особенно интересно. Так все при своих мнениях и останутся.

Стрелец

Это день, когда Стрелец рискует ввязаться в конфликт, который крайне негативно скажется на его положении в обществе. Поэтому сегодня лучше решительно избегать любого выяснения отношений, и тем более прямых столкновений и ссор. Ну а подвох этого дня в том, что окружающие то и дело будут провоцировать Стрельца, проверяя его нервы на прочность. Постарайтесь не принимать все это близко к сердцу, иначе репутацию потом придется собирать по кусочкам.

Козерог

Достаточно одного неловкого замечания, чтобы из глаз Козерога начали сыпаться искры. Особенно если эти замечания будут касаться образа жизни и привычек. Козерогу сегодня легче пережить разгромную критику коллег по поводу его профессиональных качеств, чем невинную шутку о его взаимоотношениях в семье. Да и на замечания близких людей Козерог тоже может реагировать чересчур остро. Осторожнее! Эти ссоры могут закончиться трещиной в отношениях.

Водолей

В голову Водолея может прийти немало перспективных идей! И что интересно, идеи будут рождаться на лету, но при этом отличаться удивительной четкостью, как если бы были хорошо обдуманы до этого. Не обязательно немедленно претворять эти планы в жизнь, но взять их на заметку обязательно стоит. В остальном же Водолею сегодня лучше пореже показываться на глаза начальству и тем более не давать ему поводов для критики.

Рыбы

На первом месте у Рыб будут стоять вопросы финансовой независимости. Однако просить в этот день прибавки к зарплате не стоит - это может обернуться разговором на повышенных тонах или даже увольнением. Решать проблемы с деньгами Рыбам сегодня лучше своими силами. К примеру, вполне можно подумать о кредите или о поиске новой работы. Ну а попросить прибавки уместнее будет в другой день.

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