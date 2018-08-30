Ученые выявили мутацию, провоцирующую ожирение

Ученые Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ) и Томского национального исследовательского медицинского центра сделали важный шаг в изучении метаболического синдрома, выявив ряд определяющих его полиморфизмов (мутаций генов). Об этом сообщила пресс-служба БФУ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Метаболический синдром - комплекс нарушений, проявляющийся в ожирении и повышенном давлении. Он повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, а зачастую - и летальных последствий.

"Изучение молекулярных механизмов метаболического синдрома сегодня особо важно ввиду его распространенности и роста заболеваемости ожирением", - рассказала заведующая Лаборатории иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ Лариса Литвинова.

Авторы статьи в "International Journal of Obesity" (журнал издательского дома "Nature") изучили, как на метаболический синдром влияет генетика, сравнив группы из здоровых людей и больных шизофренией, поскольку у тех синдром встречается в разы чаще.

Внимание ученых привлек ген NOS3, ответственный за синтез азота в организме. Дело в том, что у пациентов с метаболическим синдромом его производство нарушается, делая невозможной нормальную работу кровеносных сосудов.

"Мы нашли связь между полиморфизмом - заменой звена нуклеотидной цепи T-786C - в NOS3 и показателями метаболического синдрома: высоким уровнем глюкозы и кровяным давлением, концентрацией холестерина и триглицеридов в крови", - сообщила Лариса Литвинова.

По ее словам, полиморфизм T-786C определяется регуляцией уровня холестерина. Притом для больных шизофренией он играет особую "защитную" роль, нейтрализуя повреждающие молекулярные вещества за счет усиленного синтеза плазматических нитритов.

Помимо T-786C, ученые описали два других полиморфизма NOS3, повышающих риск нарушения обмена веществ у здоровых людей. Они подчеркивают важность дальнейших исследований для "победы" над метаболическим синдромом с помощью генной инженерии.

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