Норвежцы исполнили азербайджанскую музыку - ВИДЕО
30 августа 2018 12:13 180
Норвежские музыканты Даниель Лазар (скрипка) и Эспен Венсаас(мандолина) исполнили известную азербайджанскую мелодию "Басгалы".
Как передает Day.Az, видео было опубликовано год назад и набрало 86 тыс. просмотров.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
06:31 1 153
Что делать, если ребенок плачет по ночам
06:10 1 175
Как заснуть всего за минуту
-
29 Авг. 16:40 8 410
-
29 Авг. 16:37 6 292
-
29 Авг. 22:08 4 231
-
29 Авг. 15:43 3 797
-
29 Авг. 13:29 3 453