Норвежцы исполнили азербайджанскую музыку - ВИДЕО

Норвежские музыканты Даниель Лазар (скрипка) и Эспен Венсаас(мандолина) исполнили известную азербайджанскую мелодию "Басгалы".

Как передает Day.Az, видео было опубликовано год назад и набрало 86 тыс. просмотров.

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