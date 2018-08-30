Норвежцы исполнили азербайджанскую музыку - ВИДЕО

30 августа 2018 12:13

Норвежские музыканты Даниель Лазар (скрипка) и Эспен Венсаас(мандолина) исполнили известную азербайджанскую мелодию "Басгалы".

Как передает Day.Az, видео было опубликовано год назад и набрало 86 тыс. просмотров.

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