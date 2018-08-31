Действия, убивающие вашу карьеру

Даже самый талантливый человек, который гордится своими достижениями в работе, может застрять на одном месте и до конца жизни не быть полностью реализованным. Даже отменные профессиональные качества не смогут перекрыть эти ошибки, которые влияют на дальнейшее передвижение по карьерной лестнице. Подробнее о них расскажет Day.Az со ссылкой на anews.com.

Подхалимство

Многим кажется, что для карьеры полезно льстить начальнику, и часто такая тактика приносит успехи, если правильно ей воспользоваться. Однако подхалимство к начальству понижает рейтинг человека среди его коллег, которые ведут честную и конкурентную борьбу. К тому же, искреннее уважение от начальства всегда будет лучше, чем поддельные хорошие отношения.

Эмоции

Современное начальство уделяет много внимания эмоциональному интеллекту сотрудников компании, поэтому неуравновешенное поведение стало веским поводом для увольнения. Эмоциональная неустойчивость может говорить о том, что на человека нельзя положиться, а без этого никак в сплоченной команде. Чтобы не привлекать к себе внимания в негативном ключе, следует держать свои эмоции под контролем.

Коллеги

Нельзя решать самостоятельно вопросы, которые касаются должностных обязанностей целой команды. Таким образом можно подвести всех, и это не прибавит плюсов в глазах начальства. Следует свести к минимуму все происходящие глупые случайности, чтобы не выставлять всю команду в плохом свете.

Хвастовство

Громкая радость одной победе может натолкнуть начальство на мысль, что у этого работника они случаются достаточно редко. Признаком уверенности является сдержанность, с которой работник продвигается дальше. Такой подход к победам говорит соперникам, что успех - привычное дело.

Жалобы

На работе следует держать при себе плохое настроение, особенно если в этом виновата жизнь вне офиса. Следует помнить, что такие действия угнетают настроение целой команды, а если один из коллег постоянно на что-то жалуется, это начинает надоедать.

Недовольство

Постоянное недовольство работой, произнесенное вслух, является последним, чего хотят услышать коллеги. Такими действиями один работник подрывает дух целой команды, на что руководители достаточно быстро реагируют и находят замену таким людям при первой же возможности.

Обещания

Ради повышения многие способны дать самые разные обещания своему начальству, даже если они будут невыполнимыми. Такими действиями человек загоняет себя в угол, и нарушив обещание, может подвести целую команду.

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