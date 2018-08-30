Самая опасная «здоровая» диета

Ученые Медицинского университета в Лодзи (Польша) пришли к выводу, что низкоуглеводные диеты усиливают риск преждевременной смерти. А ведь такое питание зачастую пропагандируется как "здоровое" и "правильное". Университет провел долговременное исследование 25 000 добровольцев. В результате ученые пришли к неутешительным выводам для сторонников этой диеты, сообщает EurekAlert!. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Моя Планета.

Оказалось, что при низкоуглеводном питании вероятность преждевременной смерти увеличивается на 32% по сравнению со среднестатистическим показателем. А риск гибели от болезней сердца, инсульта и опухолей - на 25-50%. Особенно опасно такое питание для пожилых людей, не страдающих ожирением. Ученые пояснили, что для организма вредно чрезмерное потребление животного белка и жиров, а также недостаточное поступление в организм клетчатки и других веществ растительного происхождения. "Моя Планета" писала о диете, продлевающей жизнь.