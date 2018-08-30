Закроется еще одит популярный сериал

Осенний период совсем нерадостный для поклонников сериалов. Например, стало известно, что популярный сериал "Мистер Робот" с Рами Малеком в главной роли закроют после четвертого сезона. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На экраны финальный сезон выйдет в 2019 году. Состоять он будет 12 эпизодов. Известно, что изначально планировалось создание восьми серий, однако позднее сезон решили расширить.

Режиссер телевизионного проекта Сэм Эсмейл заявил, что не рассчитывал на такие его масштабы.

По его словам, сериал изначально задумывался, как "нишевый, с небольшим количеством последователей". Однако в последнее время, по его словам, он "стал чем-то большим".

Напомним, в этом году 12-й сезон сериала "Теория большого взрыва" станет последним. Поклонникам сообщили, что последние серии шоу будут показаны в мае 2019 года. Всего сериал будет насчитывать 279 эпизодов. Кроме того, съемочная команда заявила, что "признательна фанатам за поддержку". Шоу обещают завершить мощным финалом.

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