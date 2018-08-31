Факты о теле, которые перевернут ваш мир
Что вы знаете о собственном теле? Наверняка этот вопрос покажется странным, вы за три-четыре десятка лет самого себя можно изучить досконально. Но наш организм - система настолько сложная, что даже всезнайки-учёные порой приходят в недоумение от его способностей. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет факты о человеческом теле, которые перевернут ваш мир.
1. Мозг умеет генерировать электричество.
2. Зубы акулы и человека похожи.
3. В желудке настолько сильная кислотная среда, что слизистая желудка обновляется каждые 3-4 дня.
4. Человек может изобразить около 7 000 эмоций.
5. У новорождённого больше костей, чем у взрослого.
6. Глаз может различить 10 000 000 цветовых оттенков.
7. Воспоминания - это, скорее, игра воображения, чем реальность.
8. Фобии человека связаны с ДНК.
9. Пупок - это рассадник бактерий, там живёт полторы тысячи видов бактерий.
10. Сердце реагирует на музыку, меняя ритм в такт композиции.
11. Слюной, которую человек производит в течение жизни, можно заполнить два бассейна. А перекачанная за всю жизнь кровь поместилась бы в 20 железнодорожных цистернах.
12. Храп может оглушить и спящего, и его соседей.
13. При чихании бактерии вылетают изо рта со скоростью 160 км/ч.
14. Нос способен распознать до 1 000 000 000 запахов.
15. Частота дыхания человека такая же, как у лошади.
16. За всю жизнь человек сбрасывает 50 кг кожи.
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