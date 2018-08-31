8 мест, которые нужно посетить в Израиле

Day.Az со ссылкой на geo.ru расскажет читателям, куда обязательно стоит отправиться, если вы планируете отдых на Святой Земле.

МУЗЕЙ ИЗРАИЛЯ

Ни один визит на Свя­тую Землю не будет пол­ным без посещения этого музея - одного из лучших в мире. В богатейшей кол­лекции экспонатов от доисто­рических времен до наших дней собраны археологиче­ские находки и произведения изобразительного искусства.

МУЗЕЙ НАУКИ им. БЛЮМФЕЛЬДА

Это увлекательный интерак­тивный музей, где и дети, и взрослые приходят в восторг от электронов. В примеча­тельном пространстве, посвя­щенном науке и технологиям, каждая выставка проходит с интересными объяснениями, гаджетами, устройствами и научными игрушками.

БАШНЯ ДАВИДА

В этом великолепно отре­ставрированном археоло­гическом строении разме­щается музей. Выставки, которые рассказывают об истории Иерусалима через культурные события, про­ходят в старинном сторожевом зале.

ТУННЕЛИ СТЕНЫ ПЛАЧА

Сеть туннелей и залов (на иврите название звучит как Минхерет ха­-Котель) тянется от площади Стены Плача под древними арками, представляет удивительные детали, которые расска­зывают о строении храма и самой Стены, а также о жизни в древнем Иеруса­лиме.

ЛИФТ ВРЕМЕНИ

Это мультимедийное путеше­ствие по трехтысячелетней истории Иерусалима. Главный герой фильма, Хаим Тополь, проведет зрителей по неза­бываемому пути - от Города Давида и разрушения Пер­вого и Второго храмов до Шестидневной войны.

МУЗЕЙ БИБЛЕЙСКИХ СТРАН

Этот необычный музей зна­комит с основными собы­тиями еврейской истории. Обширная экспозиция артефактов древнего Египта, Ханаана, Сирии, Анатолии, Месопотамии и Персии дает представление о развитии и взаимодействии древних культур.

В официальном националь­ном мемориале Менахема Бегина представлено насле­дие одного из величайших лидеров государства Изра­иль, бесстрашного борца за его свободу, безопасность и будущее.

ГОРОД ДАВИДА

Достопримечательность находится в историческом месте, где царь Давид осно­вал столицу. Благодаря использованию современ­ных технологий вы окунетесь в удивительные и захватыва­ющие истории города.

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