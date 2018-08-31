8 мест, которые нужно посетить в Израиле
Day.Az со ссылкой на geo.ru расскажет читателям, куда обязательно стоит отправиться, если вы планируете отдых на Святой Земле.
МУЗЕЙ ИЗРАИЛЯ
Ни один визит на Святую Землю не будет полным без посещения этого музея - одного из лучших в мире. В богатейшей коллекции экспонатов от доисторических времен до наших дней собраны археологические находки и произведения изобразительного искусства.
МУЗЕЙ НАУКИ им. БЛЮМФЕЛЬДА
Это увлекательный интерактивный музей, где и дети, и взрослые приходят в восторг от электронов. В примечательном пространстве, посвященном науке и технологиям, каждая выставка проходит с интересными объяснениями, гаджетами, устройствами и научными игрушками.
БАШНЯ ДАВИДА
В этом великолепно отреставрированном археологическом строении размещается музей. Выставки, которые рассказывают об истории Иерусалима через культурные события, проходят в старинном сторожевом зале.
ТУННЕЛИ СТЕНЫ ПЛАЧА
Сеть туннелей и залов (на иврите название звучит как Минхерет ха-Котель) тянется от площади Стены Плача под древними арками, представляет удивительные детали, которые рассказывают о строении храма и самой Стены, а также о жизни в древнем Иерусалиме.
ЛИФТ ВРЕМЕНИ
Это мультимедийное путешествие по трехтысячелетней истории Иерусалима. Главный герой фильма, Хаим Тополь, проведет зрителей по незабываемому пути - от Города Давида и разрушения Первого и Второго храмов до Шестидневной войны.
МУЗЕЙ БИБЛЕЙСКИХ СТРАН
Этот необычный музей знакомит с основными событиями еврейской истории. Обширная экспозиция артефактов древнего Египта, Ханаана, Сирии, Анатолии, Месопотамии и Персии дает представление о развитии и взаимодействии древних культур.
В официальном национальном мемориале Менахема Бегина представлено наследие одного из величайших лидеров государства Израиль, бесстрашного борца за его свободу, безопасность и будущее.
ГОРОД ДАВИДА
Достопримечательность находится в историческом месте, где царь Давид основал столицу. Благодаря использованию современных технологий вы окунетесь в удивительные и захватывающие истории города.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!