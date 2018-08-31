Почему у Рихарда Зорге был позывной «Рамзай»

Из открытых источников известно, что оперативные псевдонимы (именно так в официальных документах советской разведки именуются "ники" агентов спецслужб были: а) кратки, б) легко запоминаемы.

Как передает Day.Az со ссылкой на russian7.ru, вариативность "вторых имен" часто являлась следствием творческого процесса - по всей видимости, никаких строгих циркуляров по поводу выработки того или иного второго имени для разведчика применительно к конкретному случаю в КГБ и ГРУ СССР попросту не существовало.

Что об этом говорит предатель

По понятным причинам, достоверных сведений об особенностях агентурной деятельности советских спецслужб, касающихся в том числе, и работы с агентами за рубежом, немного, и они опять-таки субъективны, поскольку не опираются на конкретные документы. По-своему интересны размышления на тему отбора оперативных псевдонимов широко известного в узких кругах бывшего майора КГБ СССР Бориса Карпичкова (он, по некоторым данным, был двойным агентом британской разведки), работавшего на Комитет в Латвии и бежавшего на Запад с развалом Союза.

Карпичков утверждал, что системы в этом деле (в подборе псевдонимов) никакой не было, "каждый изгалялся как угодно". К примеру, когда бывший офицер КГБ Карпичков (с его слов) попросил "негласного помощника", на тот момент участкового милиции, объяснить, почему тот выбрал для себя псевдоним "Муравей", тот парировал так: "Мал муравей, да больно кусает!".

В основном, по утверждению Карпичкова, его сексоты выбирали себе прозвища сами, на свое усмотрение.

Объединяла оперативные псевдонимы одна особенность - это должно было быть одно слово, недлинное и звучное, по возможности емкое.

Путин был Платовым

О своем оперативном псевдониме, полученном во время учебы в разведшколе (ныне Краснознаменная академия внешней разведки, а тогда Краснознаменный институт имени Ю. В. Андропова КГБ СССР), действующий Президент РФ В. В. Путин рассказал на встрече с молодежью прошлым летом. Разговор зашел о том, под каким "ником" стóит высказываться современному человеку [в Интернете].

Причину выбора именно такого оперативного псевдонима тогда Владимир Владимирович не объяснил. Несмотря на то, что центральные и другие электронные СМИ год назад массово озаглавливали свои новости незамысловатыми хештегами типа "Путин назвал свой псевдоним в разведшколе" (десятки аналогичных заголовков сейчас можно отыскать в любой поисковой системе Сети), "второе имя" разведчика Путина стало известно широкой общественности еще в августе 1999 года. Именно тогда в "МК" вышел материал с интервью, взятыми журналистами "Московского комсомольца" у "бывшего руководителя факультета" разведшколы, где учился Путин и "приятеля по курсу" будущего разведчика.

Автор текста "по понятным причинам" ФИО информаторов изменил, но факт остается фактом - псевдоним Путина "Платов" был озвучен в СМИ еще 19 лет назад. Реальность его существования Владимир Владимирович год назад подтвердил. "Бывший руководитель факультета" разведшколы рассказал "МК", что сам выбрал Путину этот "никнэйм" - объяснил выбор тем, что псевдоним короток и на туже букву, что настоящая фамилия.

Зорге и Банионис: происхождение псевдонимов

Самым известным оперативным псевдонимом знаменитого советского разведчика Рихарда Зорге (у него их было несколько) был Рамзай. В современной Пензенской области, в Мокшанской районе, есть село Рамзай. С финно-угорского слово "Рамзай" переводится как "Чистая вода". У историков советских спецслужб есть версия, что такой псевдоним Зорге дал его наставник, сотрудник центрального аппарата советской внешней разведки, состоящего главным образом из латышских стрелков, К. М. Басов.

Сравнительно недавно в прессе появились сообщения о сотрудничестве с КГБ одного из популярнейших актеров советского кино Донатаса Баниониса. Якобы он работал с Комитетом под псевдонимом "Бронос" ("Бронюс"). Эту информацию обнародовала одна из литовских организаций.

Однако задолго до этого, как сообщала "Медуза", Банионис сам в интервью все тому же "МК" признавался, что ему действительно по возвращении из зарубежных командировок приходилось писать отчеты КГБ о том, с кем встречался и о чем говорили. Банионис рассказывал, что при этом старался всячески "изворачиваться и врать". Факт сотрудничества актера с КГБ до сих пор ничем и никем официально не подтвержден. Происхождение псевдонима "Бронос" ("Бронюс") никем не объяснялось.

В Литве это довольно распространенное имя. К примеру, народный артист Литовской АССР Бронюс Бабкаускас играл вместе с Донатасом Банионисом в фильме "Никто не хотел умирать". Пять букв из шести в имени Бронос присутствуют в фамилии Баниониса - такой псевдоним очень легко запоминается и ассоциируется с нужным агентом.

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