Полезные свойства халвы

Принято считать, что сладкое вредно, ну а продукт восточной кухни под названием халва, покорившая сердце не одной сладкоежки, именно к таким и относится. Однако это лакомство вовсе не обычное, и, не считая вреда для зубов, халва обладает рядом полезных качеств, которые вполне способны рекомендовать ее к постоянному употреблению. О ее полезных свойствах расскажет Day.Az со ссылкой на eva.ru.

Халва бывает разной. Ее видов насчитывается более сотни! Арахисовая, фисташковая, миндальная, кунжутная, подсолнечная, с изюмом, орешками, семечками, ванилью и цукатами. Фактически, халва - это измельченные в однородную массу орехи или семена, скрепленные карамелью и мыльным корнем. И основа халвы не теряет своей пользы в процессе обработки, а потому о положительном влиянии этого лакомства можно говорить долго. К примеру, халва богата жирными кислотами растительного происхождения, а также в ней содержатся аминокислоты, белки и минералы. Но разберем несколько самых популярных видом халвы подробнее.

Подсолнечная халва может удивить содержанием витаминов В1 и F. Она помогает справиться со стрессом, увеличивает крепость зубов и блеск волос. Эта халва стабилизирует кислотность в пищеварительном тракте, что приводит к чистоте вашей кожи. Ну а для кормящих матерей подсолнечная халва - незаменимый помощник в стимулировании выработки молока и улучшении его качества. Арахисовая халва - это кладезь фолиевой кислоты, которая способствует обновлению клеток и продлевает молодость, а также очень рекомендована беременным женщинам. Более того, такая сладость укрепляет сердце и по заверениям ученых оберегает организм от возникновения раковых клеток. Да и количество белка в этой халве сравнимо с мясом, а потому спортсменам особенно полезно баловать себя этим восточным лакомством.

Миндальная халва - одна из самых низкокалорийных среди всех своих собратьев, что не может не радовать всех, кто придерживается строгих диет. При этом в миндальной сладости имеется повышенное содержание витамина D, пользу которого сложно переоценить.

В качестве заключения хочется все же отметить, что продукты с высоким содержанием сахара ни один диетолог не назовёт полезными. В халве действительно много углеводов (около 55 гр. с расчётом на 100 гр. продукта), которые представлены в виде натуральных сахаридов, но умеренное количество халвы серьезного вреда фигуре не принесет. Если же говорить о вреде лакомства, то фабричное производство зачастую использует различные консерванты и добавки, превращая халву в "калорийную бомбу". Однако если употреблять домашнюю халву, приготовленную без сахара, то такое лакомство к чаю неизменно будет поднимать настроение и радовать вас каждый день.

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