Главные ошибки при хранении картофеля

Вот казалось бы, все сделали правильно: вырастили отличного качества картофель, своевременно собрали и просушили урожай, убрали его для зимнего хранения... Во время которого почему-то часть урожая испортилась... Что произошло с картофелем? Какие ошибки были допущены вовремя его хранения и как их избежать в дальнейшем? Именно на эти вопросы ответит Day.Az со ссылкой на 7dach.ru.

Ошибка 1: все сорта годятся для длительного хранения

Мы допускаем огромную ошибку, закладывая на хранение клубни раннеспелых сортов картофеля. И дело тут вовсе не в его вкусовых качествах - они отменны, - но этот картофель нельзя хранить долго. Даже в идеальных условиях раннеспелый картофель хранится лишь до ноября. Затем он начинает быстро прорастать и вянет, теряя свои качества напрочь, а значит, для продовольственных нужд становится уже непригодным.

Для длительного хранения годятся лишь картофель среднего и позднего сроков созревания - помните об этом.

Ошибка 2: можно хранить картофель низкого качества

Порой, поддавшись мимолетному соблазну, мы закладываем на хранение картофель сомнительного или низкого качества, надеясь, что он успешно перезимует. Чаще всего такое случается в неурожайные годы, но, поверьте, это серьезная ошибка! Картофель успешно хранится всю долгую зиму только в том случае, если урожай клубней отменного качества и абсолютно здоров.

Именно поэтому, прежде чем закладывать клубни на хранение, их необходимо не только тщательно просушить, удалив всю землю и различные посторонние примеси, но и отсортировать, откинув в сторону все маленькие, подмороженные, загнивающие, поврежденные и больные. Даже если вы храните их при оптимальной температуре и влажности, закладывайте на зиму только высококачественный здоровый картофель.

Ошибка 3: картофель и другие овощи

Вот как мы привыкли: картошку в ящички сложили на хранение, свеклу, морковь, лук и чеснок тоже по отдельным ящикам распределили. А если места нет, как быть? Неужели картофель нельзя хранить вместе с другими овощами?

Можно, но не со всеми. Просто идеально картофель хранится со свеклой, которую закладывают поверх клубней. И делают это не только для того, чтобы место в хранилище сэкономить. Свекла отлично вбирает излишнюю влагу, которая ей только на пользу, предохраняя тем самым от загнивания клубни картофеля.

Ошибка 4: картофель не требует особых условий хранения

Для того, чтобы сберечь урожай зимой, мы приспосабливаем погреба и подполья, подвалы, а некоторым горожанам-огородникам приходится использовать для этого лоджию или балкон, а то и вовсе кладовку в квартире. Но если с хранением картофеля в погребах и подвалах проблем (при правильном подходе к делу, конечно) возникнуть не должно, то в случае с лоджиями и балконами неприятности случаются довольно часто. Кстати, о том, как правильно хранить картофель в подвалах и погребах, вы можете почитать в статье Лучшие способы зимнего хранения овощей.

Если лоджия или балкон - единственное место, где вы можете хранить свой урожай, подойдите к этому нелегкому делу ответственно. Не стоит оставлять ничем не прикрытый мешок картошки на балконе и надеяться, что она нормально сохранится - чуда не произойдет. Попробуйте лучше использовать несложные домашние хранилища:

Соорудить его можно из деревянных досок или щитов. Лучше всего, когда таких ящиков (различных по размеру) два, вставленных один в другой - как матрешки. Объем внутреннего ящика должен быть немного меньше - так, чтобы между ними было расстояние примерно 5 см. Кстати, дно и крышку ящика тоже необходимо сделать двойными. Заполнить образовавшуюся пустоту между ящиками и крышками лучше всего толстым пенопластом или сухими древесными опилками. Снаружи хранилище необходимо обить пластиком, куском оцинковки, линолеумом или просто покрасить - так вы защитите его содержимое от влаги.

Если сооружать стационарный контейнер для хранения картофеля на балконе у вас ни времени, ни желания нет, предлагаю альтернативу - термоконтейнер бытовой "Балконный погребок". Это, по сути, двойной мешок, изготовленный из прочной палаточной ткани, весьма привлекательной на вид. Утеплен он специальным особо прочным синтепоном и оборудован электрическим подогревом. В таком погребке любые овощи сохранятся на балконе даже при морозе -40 °С, потому что внутри этого чудо-приспособления всегда автоматически поддерживается температура +1...+7 °С. Контролировать температуру вы сможете с помощью электронного терморегулятора со специальным удобным экраном. Погребок открывается с помощью обыкновенной молнии. А еще за ним очень легко ухаживать - весной его достаточно просто почистить, если необходимо - постирать, и можно убирать до следующего сезона. Выпускается "Погребок" в 3 модификациях: на 100 литров (примерно 1 мешок картофеля), на 180 литров (примерно 2 мешка картофеля) и на 300 литров (примерно 3 мешка картофеля).

Ошибка 5: нельзя перебирать картофель в хранилище

Бытует мнение, что, перебирая картофель в хранилище, мы только наносим ему вред - невольно повреждаем клубни и перемешиваем больные со здоровыми. Это заблуждение.

Во время зимнего хранения картофель перебирать нужно, так как в нем могут проявится различные инфекционные болезни. Переборку клубней необходимо начинать, как только вы заметите разлагающиеся клубни - это бактериальная мягкая гниль. Перебирая картофель, надо вынимать из хранилища не только гнилые клубни, но и все те, что соприкасаются с ними. Если на поверхности лежат только здоровые клубни, но от контейнера исходит неприятный запах и в помещении появились мелкие мушки - дрозофилы, это тоже признаки гнили. Такой картофель необходимо перебрать весь, удаляя больные и зараженные клубни.

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