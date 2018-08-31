Как обманывают в цветочных магазинах

Предстоящий День знаний - горячая пора для флористов: к этому дню сентября в несколько раз вырастает спрос на букеты. Работники цветочных магазинов рассказали, к каким ухищрениям приходится прибегать их коллегам и какие запросы бывают у клиентов. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям раскрытые секреты флористов.

Спирт и блестки

Цветы - товар нежный и достаточно дорогой. Клиент цветочного магазина всегда надеется, что купленный за приличную сумму букет будет долго радовать получателя. Продавцы, в свою очередь, стремятся сбыть всю закупленную у поставщиков партию, чтобы не потерять свои деньги. И иногда флористам приходится прибегать к различным уловкам, чтобы "реанимировать" начавшие увядать растения.

"Цветы у нас хранятся в холодильнике при определённой температуре, - рассказывает сотрудница одного из цветочных салонов Ольга. - Очень важно следить, чтобы вода не застаивалась, часто её менять, мы и клиентов об этом предупреждаем, чтобы букет дольше простоял. Есть, конечно, специальные средства, которые тоже добавляют в воду для продления жизни цветов. Помимо всем известных сахара и аспирина, можно на литр воды влить одну чайную ложку уксуса или спирта. Но это если вы купили действительно свежие цветы.

Другое дело, если товар уже, что называется, некондиция. Коллеги рассказывали, что в некоторых магазинах вообще ничего не выбрасывают: лепестки цветка посыпают блёстками, чтобы замаскировать пожухлость, оторванные или поникшие бутоны сажают на проволоку при помощи клея или иглы, обматывают тейп-лентой и ставят в букет. У нас тоже стараются по максимуму использовать цветы, но без фанатазма: например, если роза сломалась или имеет другой дефект, её разбирают на лепестки, которые тоже хорошо продаются как аксессуар на свадьбу или для романтики".

"Многие покупатели сразу говорят: "Нам букет заново собирать, с витрины не хотим, вы туда самые плохие цветы подбираете". Правда, за обильной упаковкой и всякими украшениями можно скрыть самые разные дефекты, - говорит сотрудница цветочного магазина Наталья. - Ещё сейчас популярны композиции в шляпных коробках, конвертах, корзинках, и их срок жизни зависит от качества подготовки цветов и основы-оазиса. Если растения плохо напоили водой, а на оазисе сэкономили, то букет проживёт недолго".

Флористы уверяют: покупателю практически невозможно отличить действительно свежий цветок в букете от удачно "воскрешённого". Поэтому за покупкой советуют идти в проверенный магазин или к мастеру, которого посоветовали знакомые.

"Покупая цветы впопыхах в подземном переходе, где букеты весь день стоят под ногами у людей в жару и в холод, не удивляйтесь, что они поникнут на следующее утро", - предупреждает Наталья.

Жёлтые - к разлуке?

Большинство людей покупает цветы довольно редко, поэтому цены на, казалось бы, небольшие букеты могут неприятно удивить клиентов. Но и флористам есть что рассказать о запросах и странностях покупателей.

"Вот как раз сейчас перед Первым сентября будет наплыв тех, кому надо "шикарно". Цветы и так с начала года подорожали, а перед праздником поставщики ещё дополнительно подняли цены. И всё, что я могу предложить на озвученную сумму - три кустика хризантем или три розы с зеленью и упаковкой. Мы обычно заранее делаем несколько таких бюджетных букетов, чтобы покупатели не мучились и нас не мучили подбором", - рассказывает Ольга.

"Моя "боль" - это невесты, которые решили, что о букете и бутоньерке можно позаботиться в последний момент, - признаётся Наталья. - Иногда барышни приходят за пару дней до свадьбы, показывают плохого качества фото из Сети и просят составить точно такую же композицию. Начинаешь объяснять, что цветы в составе не ходовые, заказать их быстро не выйдет, надо было делать заказ раньше, а теперь нужно выбирать из наличия - обижаются".

"Периодически стакиваюсь с тем, что покупатели рвутся сами выбрать цветы для букета, а когда я начинаю составлять композицию, возмущаются, что получается негармонично, - жалуется флорист Виктория. - Отвечать: "Но вы же сами это выбрали" - бесполезно, приходится терпеливо предлагать варианты, пока клиента не устроит "его" выбор. Я, конечно, не против поэкспериментировать, но когда рядом стоит и ждёт очередь, эта нерешительность раздражает".

Флористы отмечают интерес покупателей к цветам необычной окраски, например синим и радужным розам. Понятно, что таких цветов в природе не добиться, и в ход идут красители. Непросто обстоят дела и с натуральными расцветками.

"Часто сталкиваюсь с предубеждением относительно цвета. Мужчины категорически не хотят покупать жёлтые розы, мол, к разлуке. Таким клиентам иногда говорю, что в восточных странах жёлтый считается цветом богатства, порой помогает переубедить. А однажды женщина отвергла фиолетовые цветы, заявив, что это цвет шизофрении", - говорит Виктория.

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