Фатальные ошибки, изменившие ход истории

Каждый человек допускает ошибки, и для большинства они становятся незначительными и неизбежными помехами в жизни. Однако несущественные ошибки людей способны стать причиной эпидемии, войны или масштабных катастроф. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на anews.com

Аляска

В 1867 данная территория собой представляла ничем не примечательную местность, покрытую снегом. На фоне этого Россия без особого сожаления продала ее США за $7,2 млн Вскоре там были обнаружены залежи золота, а также нефть. Таким образом американцы выкупили крупный кладезь представляющих большую ценность ресурсов за сравнительно небольшую сумму.

Бомбардировка Хиросимы

Трагедия бы не испачкала страницы истории, если бы переговоры между США и Японией вел квалифицированный переводчик. В Потсдамской декларации американцы затребовали от оппонентов незамедлительной капитуляции, на что получили ответ "мокусацу". Вероятно, премьер желал получить время для размышлений, но переводчик данное слово озвучил как категоричный отказ. Недопонимание привело к жутким последствиям.

Коты

В прошлом кошек считали пособниками дьявола, а при первых вспышках бубонной чумы в Лондоне именно этих животных считали источниками болезни.

После достаточно жестокой расправы над четырехлапыми масштабы эпидемии стремительно увеличились, поскольку настоящие переносчики в лице крыс больше не имели природных врагов, и распространяли заболевание с большей силой.

Первая мировая война

В начале прошлого века накал страстей между крупными европейскими странами возрастал, но войны можно было бы избежать, чему помешала случайность. После покушения на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда прогремел взрыв, который покалечил десятки людей. Деятель намеревался посетить больницу с пострадавшими, но шофер в процессе поездки попросту пропустил нужный поворот, последовав мимо кофейни. Именно там сербский террорист вел подготовку к новому покушению. Не тратя времени на размышления, он произвел два выстрела в сторону проезжавших мимо Фердинанда и его супруги, что стало поводом к началу боевых действий.

Лесной пожар в Калифорнии

Поражающий своими масштабами лесной пожар на территории Калифорнии, отмеченный в 2003 году, унес жизни 14 человек, уничтожил 1200 кв. км леса и больше 2,3 тысячи домов. Столь ужасный инцидент спровоцировал мужчина-охотник, который заблудился в лесах Сан-Диего. Он зажег сильный огонь, чтобы привлечь к себе внимание с воздуха, в надежде, что таким образом найдут. Однако гражданин не смог контролировать пламя, пока то быстро набирало масштабы, перебросившись на деревья.

Лондонский пожар

Осенью 1666 года центральная часть Лондона пострадала из-за сильнейшего пожара, который оставил без крыши над головой порядка 70 тысяч человек, тогда как общее число зарегистрированных жителей в городе составляло 80 тысяч. Огонь разрушил не менее 13,5 тысячи домов, почти 90 церквей и лишил жизни множество граждан. Между тем, такая ситуация имела место по вине невнимательного пекаря, поскольку пожар взял свое начало в пекарне Томаса Фарринера, размещенной на Паддинг-лейн.

Пенициллин

Пожалуй, единственный пункт данного перечня случайностей, способный похвастаться положительным исходом. Начало препарата положено в стенах не отличавшейся чистотой лаборатории британца Александра Флеминга.

За обедом в собственной тарелке бактериолог обнаружил плесень, а последующее ее изучение способствовало появлению первого антибиотика. Сам ученый за такую случайность, между тем, пополнил список своих достижений Нобелевской премией.

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