Точный гороскоп на пятницу

Сегодня звезды гороскопа обещают очень насыщенный эмоциями день. Любые чувства, за исключением чувства меры, на протяжении дня могут буквально зашкаливать. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Завтра скромность - это верный способ стать невидимкой и потерять расположение окружающих. Напротив, не бойтесь быть яркими, смелыми, напористыми, и главное, не преуменьшайте свои заслуги. Завтра лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!

Овен

Вот день, когда благополучие Овна может решительным образом измениться, - и не обязательно в лучшую сторону! Завтра ему как никогда нужно соблюдать осторожность в любых вопросах, связанных с деньгами. Не помешает Овну также быть внимательнее и в отношениях с любимым человеком. Увы, но даже небольшое недопонимание завтра может вызвать целую бурю, успокоить которую будет крайне сложно.

Телец

Планы Тельца могут изрядно грешить мегаломанией или, в крайнем случае, гигантизмом. Если Телец не хочет оказаться у разбитого корыта, ему не мешает быть завтра скромнее и как-либо соразмерять свои амбиции со своими возможностями. Не следует забывать, что Наполеоновские планы - это, конечно, здорово, но не все Наполеоны хорошо завершили свою карьеру.

Близнецы

Обстоятельства раз за разом будут опрокидывать планы Близнецов, вынуждая их плыть против течения. Сами же Близнецы в эти моменты могут испытывать странную пассивность и нежелание спорить с обстоятельствами. Увы, поддавшись таким настроениям, Близнецы рискуют набить завтра немало шишек. Так что, хочешь не хочешь, а плыть против течения все равно придется!

Рак

День у Рака полностью будет зависеть от того, с какой ноги он встанет. Встанет с нужной - день сложится замечательно во всех отношениях и пройдет не просто хорошо, а изумительно. Ну а встанет не с той ноги - весь день все будет валиться из рук. Так что, проснувшись утром, присмотритесь, и если заподозрили, что встали не с той ноги, ложитесь снова. Вдруг во второй раз повезет больше?

Лев

Льву потребуется вся его выдержка! Увы, в этот день даже небольшая вспышка гнева может перерасти в настоящий ураган, который разом перечеркнет все дела и планы Льва. Одним словом, в этот день Льву лучше избегать любых сильных эмоций. А если он все же почувствует, что вот-вот готов взорваться, ему надо попытаться уговорить свой организм отложить этот взрыв хотя бы до послезавтра. Послезавтра будет легче.

Дева

Голова Девы будет буквально переполнена различного рода планами и проектами! И это замечательно, потому что именно в этот день судьба дает Деве максимальные шансы на реализацию этих планов. Постарайтесь только не разменивать богатые возможности этого дня на совсем уж пустяковые дела. Завтра не следует избегать больших и шумных компаний. Напротив, успех ждет вас именно там.

Весы

Весам не стоит распалять свои страсти, так как это за них будут делать другие. Весь день Весам будет казаться, что окружающие только и заняты тем, чтобы играть на их нервах. Это не так! На самом деле у окружающих полным-полно своих собственных дел. Ну а на нервах Весов они будут играть только время от времени.

Скорпион

В течение дня Скорпион не раз может испытать настоящее смятение чувств. Некие события или неожиданная встреча может вызвать у него настоящую бурю эмоций! Быть может даже, в этот день в его душе вспыхнет всепоглощающая страсть. Однако какие бы чувства не бушевали в сердце Скорпиона, завтра лучше не делать поспешных выводов: буквально через день-два обстоятельства, возможно, изменятся. А возможно и нет.

Стрелец

Весь день Стрелец может быть подвержен такому недугу, как несдержанность в мелочах. В крупном со сдержанностью у Стрельца тоже будут проблемы, однако его реакция на мелочи будет выглядеть совсем уж гипертрофированно, а иногда и комично. Самым уместным завтра для Стрельца было бы попытаться обращать многочисленные недоразумения и несуразности этого дня в шутку. Реагировать на них спокойно и адекватно у него все равно не получится.

Козерог

Козерог может быть захвачен неудержимым водоворотом разнообразных эмоций. Весь день он будет стремиться быть в гуще событий и при этом не раз окажется в центре внимания. Ну а привлечь к себе внимание будет довольно просто - достаточно затронуть в разговоре тему богатства и успеха. Все, что связано с большими деньгами или высоким положением в обществе, в этот день будет вызывать особенно активный отклик у окружающих. На этой почве Козерогу не так уж трудно будет найти единомышленников и сойтись с интересными людьми.

Водолей

Водолею лучше не давать воли своему языку: есть вероятность наговорить близким людям столько лишнего, что это станет серьезным испытанием для отношений. Простая задушевная беседа завтра может быстро и незаметно перейти в стадию разговора на повышенных тонах или даже битья посуды. Чтобы не доводить до этого, в общении с близкими избегайте скользких тем и ни в коем случае не переходите на личности!

Рыбы

Сегодняшний день у Рыб обещает пройти за бесконечными разговорами. Разговоры же эти будут вращаться главным образом вокруг темы успеха и денег, а также размышлений о том, почему всего этого Рыбам так не хватает. Не исключено, что в одной из таких задушевных бесед Рыбы и сами не заметят, как приукрасят свои достоинства настолько, что надолго обретут славу фантазера.