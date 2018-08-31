Найден способ спасти сотни тысяч людей от смерти
Американские ученые разработали обезболивающее AT-121, которое сильнее морфина, не вызывает привыкания и опасных побочных эффектов. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Исследователи надеются, что препарат поможет сократить число смертей, вызванных зависимостью от снимающих боль лекарств и их передозировок. В 2012 году в одних только США из-за применения опиоидных анальгетиков скончались более 16 тысяч человек.
Новое соединение воздействует на Μ-опиоидные рецепторы (МОР) и рецепторы ноцицептина - белковые молекулы в нейронах головного мозга. МОР являются мишенями для традиционных болеутоляющих, а рецепторы ноцицептина участвуют в развитии привыкания и зависимости.
Испытания с участием макак-резусов показали, что AT-121 оказывал обезболивающее действие подобно морфину при концентрациях в сто раз более низких, чем обычно. Более того, препарат был способен снизить уровень зависимости животных от оксикодона - полусинтетического опиоида. Высокие дозы AT-121 не вызывали угнетение дыхания и нарушения в деятельности сердечно-сосудистой системы.
Ученые надеются, что результаты будут подтверждены в дальнейших испытаниях, которые будут проводиться уже с участием людей.
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