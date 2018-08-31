Неизвестный «йог» удивил качка способностями своего организма - ВИДЕО

31 августа 2018 19:00

Неизвестный посетитель спортивного клуба продемонстрировал иной способ физических манипуляций с гантелями, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Пока завсегдатай спортивного заведения качал свои бицепсы по старинке, другой посетитель фитнес-клуба сделал тоже самое, но только в противоположном направлении, чем немало удивил очевидца своих спортивных упражнений.

Молодой человек, взяв гантели, продемонстрировал комплекс упражнений, выгнув руки буквально наизнанку, у себя за спиной. Ошеломлённый спортсмен, только что, выполнявший физические нагрузки в классическом стиле, бросил своё занятие и не веря глазам, подошёл поближе к обладающему необычными способностями молодому человеку.

Видеоролик, опубликованный около двух недель назад на странице развлекательного сообщества в Facebook, стал настоящим интернет хитом, набрав свыше 6 миллионов просмотров.

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Неизвестный

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