Обновленный УАЗ Патриот: что изменилось и когда покажут? - ФОТО

Сведениями о подробностях модернизации своего внедорожника Ульяновский автозавод поделился чуть больше недели назад, а сейчас стало известно, когда новинка выйдет на рынок. Случится это совсем скоро.

Как передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru, до появления обновленного "Патриота" на рынке осталось меньше месяца.

"В первом полугодии 2018 года на Ульяновском автомобильном заводе завершились работы по подготовке к запуску обновленного модельного ряда. В сентябре текущего года УАЗ представит на российском рынке внедорожник УАЗ "Патриот" 2019", - сообщает завод.

Список изменений, которые пережил внедорожник, весьма обширен. Основным нововведением, пожалуй, можно назвать новый передний мост от УАЗ "Профи", который должен сделать "Патриот" более маневренным и более стабильным на прямой. Упоминаются также более жесткая рулевая трапеция и рулевой демпфер, более мягкая двухрессорная задняя подвеска и уменьшенный задний стабилизатор.

Еще одно важное новшество - более мощный 150-сильный бензиновый двигатель ZMZ Pro, который также дебютировал на "Профи". Утверждается, что мотор стал еще и более тяговитым: максимум крутящего момента доступен уже с 2 650 об/мин.

Поработали на заводе и над комфортабельностью "Патриота". В частности, внедорожнику улучшили шумоизоляцию в районе моторного щита и колесных арок, перенастроили климатическую установку и доработали систему рециркуляции охлаждающей жидкости: предполагается, что это избавит автомобиль от проблемы запотевания стекол.

Впрочем, с началом продаж обновленного "Патриота" работы над усовершенствованием внедорожника не прекратятся. По некоторым данным, в течение следующего года на рынке появится модификация с автоматической коробкой передач - 6-диапазонным агрегатом Punch Powertrain.