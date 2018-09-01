10 лет у кормушки: жуткая история «девочки-курицы»

Эта история не сходила со страниц всех газет Португалии, пугая своей жестокостью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, в июне 1970 года в семье небогатых фермеров родилась девочка. Малышка, которую назвали Мария Изабель, появилась на свет здоровой, без физических и психических отклонений. Тем страшнее судьба, на которую ее обрекла собственная мать.

Когда девочке исполнился год, родительница отнесла девочку в курятник и оставила там. Почти 10 лет Мария Изабель провела в "домике для кур", ни с кем не общаясь. Вокруг нее были только птицы, которых девочка и считала своей семьей. Благо, кур регулярно кормили зерном и разными объедками и меняли воду, это не дало Марии умереть от голода и жажды.

Кстати, что толкнуло мать девочки на такой дикий поступок, до сих пор никто не знает. В семье кроме Марии Изабель подрастали два ее старших брата, к которым женщина относилась как нормальная любящая мать. А девочку она просто вычеркнула из своей жизни, перестав считать не только своим ребенком, но и вообще человеком.

Ситуация сама по себе ужасная, но кошмар заключался еще и в том, что все соседи знали о живущей в курятнике девочке! При этом все делали вид, что ничего страшного не происходит. Сами члены странной семьи регулярно ходили в курятник: собирать яйца, кормить птиц, но никто не обращал ни малейшего внимания на живущую там несчастную Марию Изабель!

Спустя 5 лет с начала заточения девочки в курином доме тетка малышки все же решила пожаловаться на жестоких родителей и потребовала, чтобы Марию осмотрел врач. Специалисты признали девочку инвалидом: она не умела нормально ходить, говорить, не плакала и никак не выражала своих эмоций. Малышку необходимо было поместить в специальное медицинское учреждение. Однако места в психиатрической лечебнице для девочки не нашлось, обычные больницы отказались приютить у себя странную пациентку, поэтому Марию Изабель вновь вернули в курятник. Почему ее не забрала к себе сердобольная тетушка? Загадка.

Прошло еще долгих четыре года, пока в 1980 году судьба не сжалилась над малышкой. О несчастной девочке услышала медсестра, которую тоже звали Мария. Женщина была потрясена, узнав историю тезки, и решила помочь ей. Медсестра забрала девочку из курятника к себе домой, где бывшая узница провела две недели.

Открытые источники

Через две недели Мария обратилась к журналистам с просьбой о помощи, осознав крайнюю степень тяжести ситуации с девочкой, которой была необходима помощь лучших специалистов.

История получила широкую огласку. Журналисты наперебой возмущались равнодушием людей, не принимавших участия в судьбе девочки. Клеймили родителей, которые обрекли собственного ребенка на такую ужасную жизнь, и врачей, отказавшихся помочь малышке несколько лет назад. В судьбе несчастной Марии Изабель приняла участие первая леди Португалии Мануэла Еанеш. По ее просьбе девочку осмотрели специалисты крупного реабилитационного центра.

Доктора пришли в ужас: от постоянного недоедания 10-летняя девочка выглядела от силы на 5 лет, в ее поведении присутствовали лишь первичные реакции животного, двигалась она, подобно курице, семеня и приседая. Разговаривать ребенок не умел: Мария лишь иногда, привлекая к себе внимание, издавала странный квохчущий звук.

Почти 20 лет понадобилось специалистам, чтобы научить Марию Изабель ходить, как обычные люди и садиться на стул. До этого девушка залезала на мебель с ногами, а передвигалась мелкими шажками, хлопая руками.

Сейчас бывшей "девочке-курице" 48 лет. Она живет в специальном медицинском учреждении под присмотром врачей, которые считают свою пациентку (учитывая ее страшную жизнь в курятнике) достаточно умной. Говорить Мария Изабель так и не научилась.

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