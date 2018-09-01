Как не ошибиться при выборе натуральных продуктов

Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет какую ошибку мы совершаем, выбирая для себя "здоровое питание".

"Натуральный продукт" - это словосочетание в головах людей давно ассоциируется с правильной и полезной пищей. И нам кажется, что мы точно знаем, какие именно продукты являются натуральными. Полуфабрикаты, фаст-фуд и всякие чипсы с сухариками мы тут же отметаем. Это очевидно ненатуральные продукты. А вот овощи-фрукты, молоко или яйца кажутся нам вполне натуральными. Но среди них есть продукты-оборотни. Они при внешней натуральности являются самыми настоящими убийцами. Сейчас на многих продуктах пишут слово "натуральный". И тут можно вспомнить о матери великого американца Абраама Линкольна. Она умерла, выпив молока от коровы, свободно пасшейся на лугу с ядовитой травой "змеиный корень". А ведь молоко было натуральным. Сегодня мы расскажем, где искать настоящие натуральные продукты и как не ошибиться в выборе.

Апельсины

Вполне себе натуральный продукт. К тому же полезный - даже дети знают, что в них содержится витамин С. На самом деле все не совсем так. Витамина С в них не больше, чем в репчатом луке или даже в квашеной капусте. К тому же цитрусы могут быть не просто бесполезными, но даже вредными. Некоторые апельсины увеличивают кислотность желудка и негативно влияют на печень.

Самые полезные - сладкие апельсины. Почему они бывают кислыми? Потому что их сбирают зелеными, а созревать заставляют с помощью химии. Поэтому мы будем учиться выбирать только сладкие апельсины.

Наклейки на апельсинах. Наверное, многие обращали внимание на маленькие наклеечки на фруктах, особенно цитрусовых. Оказывается, в них содержится очень полезная информация о происхождении продуктов, зная которую мы можем сделать выбор: хотим мы это есть или нет.

Картофель

Помимо того, что его обрабатывают химикатами во время выращивания, уже после сбора его обрабатывают другими химикатами - для долгого хранения. Но картофель опасен не только по этой причине. В нем может быть опасное токсичное вещество соланин. Он разрушает эритроциты крови и угнетающе действует на центральную нервную систему. И содержится этот яд не только в позеленевшей картошке. Но и в проросших клубнях. И чем дольше хранится картофель, тем больше в нем этого яда. Кстати, мы все знаем, что для того, чтобы избавиться от соланина в позеленевшей картошке, нужно срезать эти позеленевшие части. И многие именно так и делают. Это серьезная ошибка - от едва зеленой части картофеля яд быстро распространяется по всему клубню, есть такую картошку нельзя.

Мытая или немытая - очень важный вопрос. Во время мойки картофель перебирают, удаляя клубни с дефектами и нестандартного размера. Поэтому больных, испорченных здесь практически не бывает. Но хранится мытая картошка хуже - если нужен стратегический запас картофеля, берите немытую.

Гречка

Казалось бы - крупа. Что там может быть ненатурального и вредного? Во-первых, в крупе могут завестись опасные насекомые-паразиты. Вплоть до клещей. Обычно они заводятся в сильно замусоренной гречке. По норме, в гречке не должно быть больше 0,6 процента мусора и шелухи. Но этим требованиям не соответствует почти треть крупы.

Вы знаете, что на самом деле натуральная гречка зеленого цвета? А то, что мы видим на прилавках - это переработанная крупа. Да, гречка производится на заводе. Расскажем - как именно. Все эти процессы проводятся на специальном оборудовании, которое при неправильной настройке может выделять металломагнитную пыль. Регулярное её употребление приведет к проблемам с ЖКТ.

Масло растительное

По идее, там все натуральное - подсолнечные семечки и отжатое из них масло. Оказывается, и здесь всё не так просто. Большая часть растительного масла на наших прилавках - рафинированное. А знаете, как это происходит? С помощью нефтепродуктов. Для этого используется химическое вещество - гексан. Это органическое вещество, растворитель, входит в состав бензина. Рафинированное подсолнечное масло никак полностью не очистить от гексана, остатков бензина и других химических веществ.

Но если нерафинированное масло - самое полезное, почему же люди покупают рафинированное? А очень просто - оно лучше всего подходит для жарки. Если жарить продукты на натуральном масле - в нем образуются канцерогенные перекисные соединения. То есть полезные полиненасыщенные жирные кислоты превращаются в яды. Поэтому жарить лучше на жирах, где этих кислот меньше. В рафинированном их образуется гораздо меньше, так как все кислоты из него удалены и кроме жира в таком масле ничего и нет. Хотя даже такому маслу лучше предпочесть топленое. Оно действительно полезное и действительно натуральное.

Варенье

Всем хоть раз в жизни советовали "пей чай с вареньем, быстрее выздоровеешь". Это не более чем миф, который бытует от незнания элементарных процессов. Если очень коротко, то все витамины и энзимы, которыми изначально были богаты фрукты и ягоды, попросту не доживают до того момента, как мы съедим варенье. К сожалению, в промышленном производстве технологию изменить нельзя. Варенье из магазина содержит только 30% витаминов от первоначального количества. А вот домашнее варенье может сохранить гораздо больше полезных веществ. Надо просто разбить процесс кипячения на 3-4 раза. Подержали варенье на огне после закипания 3-5 минут, затем охладили в течение 6-8 часов. И так 3-4 раза. Лучше всего при варке витамины сохраняются в смородине (красной и чёрной) и в облепихе.

Соль

Миф, что вся она на прилавках натуральная. Самая натуральная, как ни странно, самая дешевая. Каменная соль. Она совсем не подвергалась никакой обработке. Поваренная соль не содержит вредных веществ, но и полезных тоже. Так как из нее выпарили все, кроме хлорида натрия. Из полезных веществ в соль добавляют йод. Такая соль популярна в регионах, где люди страдают йододефицитом. Но важно отслеживать ее срок годности - через девять месяцев йодированная соль теряет все свои полезные свойства.

Также в магазине можно встретить черную соль. В народе она называется еще и четверговой, так как хозяйки готовили ее перед Пасхой в Чистый четверг. Она содержит массу микроэлементов и считается полезной. Расскажем, как ее можно приготовить самим.

Если вы видите на продуктах слово "натуральный" - это может быть всего лишь маркетинговая уловка. Также, как и слова "био" и "эко". Причем за это производителей даже нельзя привлечь к ответственности.

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