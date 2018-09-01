6 самых затяжных войн в истории

В истории человечества были войны, длившиеся больше века. Перекраивались карты, отстаивались политические интересы, гибли люди. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о самых затяжных военных конфликтах.

Пуническая война (118 лет)

К середине III века до н.э. римляне почти полностью подчинили Италию, замахнулись на все Средиземноморье и первой захотели Сицилию. Но на этот богатый остров претендовал и могущественный Карфаген. Их притязания развязали 3 войны, что тянулись (с перерывами) с 264 по 146 гг. до н.э. и получили название от латинского имени финикийцев-карфагенян (пунов).

Первая (264-241) - 23 года (началась как раз из-за Сицилии).

Вторая (218-201) - 17 лет (после взятия Ганнибалом испанского города Сагунты).

Последняя (149-146) - 3 года.

Именно тогда родилась знаменитая фраза "Карфаген должен быть разрушен!".

Чистые военные действия заняли 43 года. Конфликт в совокупности - 118 лет. Итоги:

Осажденный Карфаген пал. Рим - победил.

Столетняя война (116 лет)

Шла в 4 этапа. С паузами на перемирия (самое долгое - 10 лет) и борьбу с чумой (1348 г.) с 1337 по 1453. Противники: Англия и Франция. Причины: Франция хотела вытеснить Англию с юго-западных земель Аквитании и завершить объединение страны. Англия - упрочить влияние в провинции Гиень и вернуть утраченные при Иоанне Безземельном - Нормандию, Мен, Анжу.

Осложнение: Фландрия - формально находилась под эгидой французской короны, по факту была свободна, но зависела в сукноделии от английской шерсти.

Повод: притязания английского короля Эдуарда III из династии Плантагенетов-Анжуйских (внука по материнской линии французского короля Филиппа IV Красивого из рода Капетингов) на галльский престол.

Союзники: Англии - германские феодалы и Фландрия. Франции - Шотландия и Папа римский.

Армии: Английская - наемная. Под командой короля. Основа - пехота (лучники) и рыцарские отряды. Французская - рыцарское ополчение, под руководством королевских вассалов.

Перелом: после казни Жанны д'Арк в 1431-м и битвы за Нормандию началась национально-освободительная война французского народа с тактикой партизанских налетов.

Итоги: 19 октября 1453 английская армия капитулировала в Бордо. Потеряв на континенте всё, кроме порта Кале (оставался английским еще 100 лет). Франция перешла на регулярную армию, отказалась от рыцарской конницы, отдала предпочтение пехоте, появилось первое огнестрельное оружие.

Греко-персидская война (50 лет)

Совокупно - войны. Тянулись с затишьями с 499 по 449 гг. до н.э. Их делят на две (первая - 492-490, вторая - 480-479) или три (первая - 492, вторая - 490, третья - 480-479 (449).

Для греческих полисов-государств - битвы за независимость.

Для Империи Ахеминидов - захватнические. Триггер: Ионийское восстание. Бой спартанцев при Фермопилах вошел в легенды. Переломной стала битва при Саламине.

Точку поставил "Каллиев мир". Итоги: Персия лишилась Эгейского моря, побережий Геллеспонта и Босфора. Признала свободы городов Малой Азии. Цивилизация древних греков вошла в пору наивысшего процветания, заложив культуру, на которую и, спустя тысячелетия, равнялся мир.

Война Алой и Белой розы (33 года)

Противостояние английской знати - сторонников двух родовых ветвей династии Плантагенетов - Ланкастеров и Йорков. Тянулась с 1455 по 1485 гг.

Предпосылки: "ублюдочный феодализм" - привилегия английского дворянства откупаться от воинской службы у сеньора, в чьих руках сосредотачивались большие средства, которыми он оплачивал армию наемников, что стала мощнее королевской.

Причина: поражение Англии в Столетней войне, обнищание феодалов, их неприятие политического курса супруги слабоумного короля Генриха IV, ненависть к ее фаворитам.

Оппозиция: герцог Ричард Йоркский - считал право на власть Ланкастеров нелегитимной, стал

регентом при недееспособном монархе, в 1483-м - королем, убит в битве при Босворте.

Итоги: Нарушила равновесие политических сил в Европе. Привела к краху Плантагенетов. Возвела на трон Уэльских Тюдоров, что правили Англией 117 лет. Стоила жизни сотням английских аристократов.

Тридцатилетняя война (30 лет)

Первый военный конфликт общеевропейского масштаба. Длился с 1618 по 1648 гг.

Противники: две коалиции. Первая - союз Священной Римской империи (по факту - Австрийской) с Испанией и католическими княжествами Германии. Вторая - германские государства, где власть была в руках князей-протестантов. Их поддерживали армии реформаторских Швеции и Дании и католической Франции.

Причина: Католическая лига боялась распространения идей Реформации в Европе, протестантская Евангелическая уния - к этому стремились.

Триггер: восстание чешских протестантов против австрийского господства.

Итоги: Население Германии сократилось на треть. Армия Франции потеряла 80 тыс. Австрия и

Испания - более 120-и. После Мюнстерского мирного договора в 1648-м на карте Европы окончательно закрепилось новое независимое государство - Республика Соединенных провинций Нидерландов (Голландия).

Пелопонесская война (27 лет)

Их две. Первая - Малая Пелопонесская (460-445 гг. до н. э.). Вторая (431-404-й до н.э.) - самая масштабная в истории Древней Эллады после первого персидского вторжения на территорию Балканской Греции. (492-490 гг. до н. э.).

Противники: Пелопонесский союз во главе со Спартой и Первый морской (Делосский) под эгидой Афин.

Причины: Стремление к гегемонии в греческом мире Афин и неприятие Спартой и Корифном их притязаний.

Противоречия: Афинами правила олигархия. Спартой - воинская аристократия. Этнически афиняне были ионийцами, спартанцы - дорийцами.

Во второй выделяют 2 периода. Первый - "Архидамова война". Спартанцы совершали сухопутные вторжения на территорию Аттики. Афиняне - морские набеги на побережье Пелопонесса. Завершился в 421-м подписанием Никиева мира. Спустя 6 лет был нарушен афинской стороной, которая потерпела поражение в битве при Сиракузах.

Финальная фаза вошла в историю под названием Декелейской или Ионийской. При поддержке Персии Спарта построила флот и уничтожила афинский при Эгоспотамах. Итоги: После заключения в апреле 404 г. до н.э. Фераменова мира Афины потеряли флот, срыли Длинные стены, лишились всех колоний и влились в Спартанский союз.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook