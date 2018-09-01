Куда лучше всего поехать отдыхать осенью

С началом осени некоторые грустят о потерянном отпуске и о том, что так и не подвернулась возможность устроить себе полноценный отдых. Стоит признать, что в любую пору года можно обеспечить себе незабываемые выходные. Day.Az со ссылкой на anews.com представляет несколько стран для осеннего отпуска, где можно провести время ничуть не хуже, и даже лучше, чем на пляже.

Болгария

Времяпровождение здесь придется по душе любителям природы и гурманам, поскольку именно осенью в стране созревает янтарный виноград. Из последнего ловкие виноделы производят молодое вино. Цены в Болгарии существенно снижаются в бархатный сезон, а прогулки становятся приятнее, когда воздух уже не настолько жаркий.

Кипр

Здесь в осеннюю пору царит жаркая погода, а остров преображается благодаря редким дождям. В эту пору в стране расцветают гиацинты, цикламены и редкое земляничное дерево. Туристы могут побаловать себя свежими цитрусовыми, абрикосами, многочисленными сливами и грушами, а также более экзотическими угощениями, например манго, инжиром и папайей.

Египет

Эта жаркая африканская страна пользуется популярностью именно осенью, поскольку здесь наконец-то спадает удушливый летний сезон. Вода в море по-прежнему остается теплой, а все местные достопримечательности являются открытыми для посещения. Нередко в стране повышается стоимость на туристические услуги именно осенью.

Таиланд

Осенний отпуск тут гарантирует массу положительных эмоций и долгожданное расслабление. Здесь сохраняется теплая погода, а кратковременные ливни не помешают отдыхать. На местных пляжах с температурой воды до 27 градусов можно получить полноценное наслаждение.

Иордания

Осень является идеальной порой, чтобы воспользоваться целебными свойствами Мертвого моря. Однако теплая погода в дневную пору сменяется прохладными ночами, но даже это неудобство не омрачает отпуск многих путешественников.

Испания

В Испании отдых становится комфортнее, когда происходит отток туристов, летняя жара спадает, а цены снижаются. Температура воздуха и воды при этом остаются подходящими для пляжного отдыха. К тому же в Испании есть масса музеев, потрясающая архитектура и живописные города.

Чехия

Экскурсии по Чехии приятнее осуществлять в осенний период, но средневековые крепости вполне можно посмотреть фактически в любой сезон. Эксперты рекомендуют побывать в Праге, которая влюбляет в себя каждого своими мощеными улицами, соборами и многовековой историей. При этом указанный город остается современным и может похвастаться множеством отелей и ресторанов.

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