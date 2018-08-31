Назван очередной вариант апокалипсиса

Представители Принстонского университета опубликовали статью с очередным сценарием апокалипсиса. По их мнению, нашу планету может поглотить черная дыра, и спасения от этого нет. Интернет-пользователи, впрочем, не спешат паниковать. Об этом сообщает Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ученые утверждают, что черная дыра может возникнуть в результате столкновения гравитационных волн. Об их существовании говорил еще Эйнштейн. Гипотезу великого физика подтвердила команда исследователей из Европы и США в 2016 году.

"Гравитационные волны можно сравнить с рябью, которая возникает на поверхности пространства и времени", - пишут физики.

"Если эти волны окажутся достаточно большими, их столкновение может создать черную дыру, зону в космосе с настолько мощным гравитационным полем, из которого не вырваться даже свету", - добавляют ученые.

Дату наступления Апокалипсиса сотрудники Принстонского университета, впрочем, пока не называют.

Как ни странно, большинство интернет-пользователей с юмором отреагировали на достаточно страшную новость.

"Ставлю 10 баксов на то, что этой черной дыре нас не переварить", - отметил один блогер.

"Надеюсь, это освободит нас от выплат по кредиту", - добавил другой.

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