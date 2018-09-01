Точный гороскоп на субботу

Сегодняшний гороскоп, в отличие от предыдущего дня, - обещает отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Звезды наделяют такими качествами, как рассудительность, умение просчитывать ситуацию, договариваться с партнерами и находить компромисс, а также, в случае необходимости, принимать решительные меры. День сегодня прекрасно подходит для ведения бизнеса, любых самостоятельных проектов и шагов, а также для деловых и личных переговоров. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.

Овен

Сегодня во всем, что касается денег и чувств, Овен сегодня будет хозяином положения. Достаточно сохранять внутреннее равновесие (а звезды гороскопа как раз к этому и склоняют), и дела у Овна в этот день будут складываться весьма позитивно. Можно даже поговорить с начальником об очередной прибавке к зарплате - главное, чтобы аргументы при этом были убедительны и не слишком эмоциональны.

Телец

Телец легко может оказаться в центре всеобщего внимания. И что ценно, внимание это будет весьма позитивное. Тельцы, судьба дает вам идеальные шансы для того, чтобы реализовать свои самые далеко идущие планы и мечты! Иными словами, сейчас самое время брать быка за рога. Ну а за неимением быка вполне подойдут окружающие, которых Телец сегодня способен легко склонить на свою сторону.

Близнецы

Сегодня кто-то непременно попытается манипулировать Близнецами. При этом сделано это будет весьма изящно - Близнецы могут даже не заметить, как окажутся под влиянием какого-то умелого кукловода. Если вы не хотите весь день проплясать под чужую дудку, вам не помешает более критично относиться к словам окружающих и в разговоре с ними почаще употреблять слово "нет".

Рак

Весь день Раку будет чего-то не хватать. И вроде бы день будет как день, и дела как дела, а в душе будет хотеться чего-нибудь необычного, экстраординарного. Окружающая действительность подобного шанса не предоставит, так что Раку останется надеяться в этом вопросе только на себя. Вполне можно своими силами затеять что-нибудь экстравагантное. Но только в меру! Перебор сегодня не приветствуется.

Лев

Льву непременно захочется сделать что-нибудь нужное и полезное. Больше того, захочется настолько, что он не сможет удержаться от соблазна подключить к этому окружающих, в первую очередь своих домашних. Самым простым решением будет затеять дома перестановку мебели или хотя бы уборку, где каждому найдется свой фронт работ. Именно сегодня подобные инициативы Льва могут быть восприняты если и не с пониманием, то хотя бы без лишнего ропота.

Дева

Дела у Девы обещают складываться легко и без лишних потрясений. В этот день ваша самоорганизация может удивить не только окружающих, но и вас самих. Вдобавок ко всему у Девы проснется способность находить что-нибудь интересное в самых обычных занятиях. Это замечательный день для того, чтобы довести до реализации если и не все, то хотя бы некоторые их своих планов!

Весы

Весы могут наглядно убедиться, что жизнь - это не игра в солдатики, и окружающие отнюдь не настроены выполнять роль послушных кукол в их задумках. Если к середине дня желание командовать и манипулировать людьми у Весов не пропадет, то самым разумным решением будет применить его в какой-нибудь компьютерной игрушке. Реализовать свои командирские наклонности другим способом сегодня шансов мало.

Скорпион

День обещает щедро наполнить Скорпиона позитивной, созидательной энергией! Его чувства и мысли наконец-то придут в гармоничное равновесие. В этот день Скорпион вряд ли вспомнит, что такое скука, а любые принятые им решения будут отличаться мудростью и взвешенностью. Сегодня Скорпион способен убедительно и красиво обосновать любую свою мысль, будь то идея купить что-нибудь необычное или предложение повысить ему зарплату.

Стрелец

В целом энергетика этого дня благоприятна практически для любых дел и начинаний. Жаль только, что именно сегодня у Стрельца достигнет апогея его избыточная реакция на мелочи. Из-за этого Стрелец рискует упустить многочисленные возможности, которые щедро предоставляет этот день, разменяв всю свою энергию на пустяки. Залог успеха сегодня прост: забудьте о мелочах, сосредоточьтесь на чем-то действительно важном.

Козерог

Судьба готова предоставить Козерогу едва ли не все возможные шансы для того, чтобы хотя бы на ступеньку подняться в общественной иерархии. Нет, наверное, ситуации, которую Козерог не сумел бы сегодня изящно разрулить, извлекая из этого максимальную выгоду для себя. Единственное, что можно посоветовать Козерогу, так это не терять контроль над эмоциями и не слишком поддаваться азарту.

Водолей

Водолей может с головой погрузиться в решение домашних вопросов. И надо сказать, что решаться эти вопросы будут намного легче обычного. Вообще атмосфера в вашем доме сегодня обещает быть достаточно позитивной, и причиной этому будет ваша способность улаживать недоразумения и конфликты еще на самых ранних стадиях. Если же в отношениях с близкими у Водолея накопились какие-то проблемы, сегодня отличный день для того, чтобы поговорить по душам и все исправить.

Рыбы

Рыбам захочется быть полноправным хозяином не только своей жизни, но и своих мыслей и планов. В этот день им бесполезно давать (а тем более навязывать) какие-либо советы - Рыбы все равно сделают по-своему. Сами же Рыбы при этом сегодня могут быть на удивление щедры на советы другим. Что ж, возможно, среди этих советов окажутся и ценные. В любом случае, на конфликт Рыбы не настроены и любые разногласия готовы спокойно пережить.

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