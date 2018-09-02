На снимке кладбища в Google Maps разглядели пугающую голову "девочки-призрака" - ФОТО

При первом взгляде на это фото, сделанном на территории старого кладбища Martha Chapel Cemetery в городе Хантсвилл, штат Техас, не увидишь ничего необычного.

Несколько старых могильных камней, давно заросших травой, высокие тенистые деревья, за которым видна часть ограды... Но что это такое там выглядывает из-за ближайшего к нам дерева? Белка?

Нет, при увеличении хорошо видна голова ребенка, скорее всего девочки. При этом остального тела ребенка совсем не видно, а ниже шеи словно все "отрублено". Да и голова девочки при цветном ярком снимке странного серого цвета. Неужели призрак?

Ссылка на страничку с жутковатой фотографией на Gooole Maps здесь.

Голова с увеличением

Как передает Day.Az со ссылкой на paranormal-news.ru, тот снимок на странице можно прокрутить и получить обзор со всех сторон и на обратной стороне можно увидеть мужчину и женщину. Это те люди, которые делали это фото.

При этом сразу видно, что это обычные живые люди, кожа у них естественного цвета, совсем не такого серого, как у девочки за деревом. Неизвестно, когда был сделан этот снимок и как давно он находится на картах гугла. В интернете о нем впервые сообщил паранормальный ютуб канал The Hidden Underbelly 2.0 и у них в комментарии указано, что сведения о странной фотографии им прислал аноним.

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