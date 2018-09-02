Какого роста были богатыри

По росту русские богатыри отличались от обычных людей своего времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, богатырь Илья Муромец не только воевал, но и монашествовал. Мощи этого силача исследовали медицинские комиссии, в результате чего удалось установить его рост. Ростом богатырь Муромец был около 180 см. Для людей своего времени он выглядел так, как сейчас для нас выглядят знаменитые силачи. В те времена средний рост взрослых людей составлял 160 см.

Один из былинных богатырей - Добрыня Никитич. Он выступает миротворцем, выполняет сложные поручения князя Владимира. Колоритный персонаж, вдумчивый, спокойный и рассудительный. Исследователи считают, что прототипом этого силача был родной дядя князя Владимира. Похоронен он в Добрынином кургане, который был раскопан в прошлом веке. В кургане нашли доспехи Добрыни - шлем, кольчугу, пояс. Рост богатыря, измеренный по доспехам, составлял 172 см.

Самым нетипичным из русских богатырей можно назвать Алешу Поповича. Он мужественный и хвастливый, коварный и глубоко верующий человек. Образ Алеши Поповича показывает противоречивую и двойственную натуру. Есть мнение, что рост этого русского богатыря составлял 178 см. От невоенных людей того времени богатыри отличались не только ростом, но и развитой мускулатурой, большой силой. Анализ около 30000 рыцарских амуниций доказал, что рост взрослых мужчин, которые жили в XIII-XIX столетиях, составлял 170 см.

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