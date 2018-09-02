Почему яйца имеют тупой и острый конец

У природы на все есть причина. Даже для формы яйц: биологи выяснили, почему у многих птиц яйца имеют тупой и острый конец. Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на steaklovers.ru.

Исследование проводила группа биологов, наблюдавшая за колонией арктических птиц. Оказалось, все довольно просто. Яйца птиц заострены с одного края, чтобы они не могли выкатиться из расположенного в неровной местности гнезда. Это общее эволюционное явление справедливо в большей или меньшей степени для всех птиц. Притом, чем прихотливее привычная для гнездовья местность, тем более асимметричной будет форма яйца. Те же кайры, предпочитающие выводить потомство на скалах, откладывают очень вытянутые яйца.

Несерьезное с виду исследование на деле несет довольно важную информацию. Вопросом, почему яйца птиц вытянуты, а яйца змей и рептилий нет, эволюционисты занимались очень давно - причин найдено не было.

Теперь стало ясно, что яйца сменили форму эволюционным путем. Осталось выяснить, как эволюция повлияла на другие свойства яиц, такие как соотношение желтка к белку и общую массу.

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