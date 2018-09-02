«Полезные» привычки, от которых лучше отказаться

Если вы никак не можете привить себе некоторые полезные привычки, не переживайте: может оказаться, что их вовсе не обязательно соблюдать. Day.Az со ссылкой на kitchenmag.ru поведает о "здоровых" привычках, которые можно смело игнорировать, при этом не изменяя здоровому образу жизни.

Не есть после шести

Каждый из нас хоть раз в жизни слышал совет: "Хочешь быть в форме - не ешь после шести". И как было бы удобно, если бы это правило действительно работало: есть все, что хочешь, вплоть до 17:59, и при этом оставаться в форме.

К сожалению, диетологи уверяют, что "полезная" привычка не есть после шести приводит не к идеальной фигуре, а к обострению хронических заболеваний, депрессии, бессоннице и даже, увы, набору лишнего веса.

Дело в том, что человек, обрекающий себя на голодание после 18:00, позволит себе следующий прием пищи только через 12 часов. В это время никогда не спящий организм начнет "поедать" себя, теряя при этом здоровые клетки и истощая свои ресурсы.

Помимо этого, очень сложно держать себя в руках, если вы ложитесь довольно поздно - например, в полночь. Снижение сахара в крови приведет к ухудшению самочувствия и, как следствие, к срыву - голодая, вы просто не сможете отказаться от вредного перекуса.

Пить как можно больше воды

Мы стараемся пить больше воды, чтобы хорошо себя чувствовать, помогать обменным процессам в организме и не допустить неприятного обезвоживания, вызывающего головную боль и переутомление.

Однако переизбыток воды в организме так же опасен, как и недостаток. Распространенный миф о восьми обязательных стаканах воды в день может довести вполне здорового человека до гипонатриемии - состояния, когда избыточное потребление воды начинает угрожать жизни. Вода начинает удерживаться в организме, что приводит к циррозу печени, сердечной недостаточности и болезни почек.

Кстати, так же бесполезно и даже опасно налегать на воду с лимоном по утрам: обычная вода так же поможет разогнать метаболизм, а вот злоупотребление цитрусовой кислотой способствует изнашиванию зубной эмали.

Пить витаминные смузи

Сладкие фруктовые смузи уже давно ассоциируются у нас со здоровым образом жизни и правильным питанием. Это отчасти верно: сбалансированные коктейли, хотя сами по себе являются довольно калорийными, очень полезны и содержат много витаминов.

Тем не менее, пить фруктовые смузи каждый день на завтрак или в качестве перекуса мы все-таки не рекомендуем: они содержат много сахара, а это ведет к резким скачкам уровня сахара в крови, негативно влияющим на здоровье и провоцирующим лишний вес.

Смузи не поможет вам утолить голод: после резкого подъема уровня сахара вскоре последует такой же мгновенный спад, и вы тут же захотите компенсировать это ощущение новым сладким перекусом.

Помните о том, что фрукты - это витамины, легкость и энергия, но лучше есть их просто так, а смузи готовить из овощей, ягод, зелени и растительного молока.

Есть диетические продукты без сахара

Решение отказаться от сахара - важная победа над собой и своими вредными привычками. Мы уже неоднократно писали, какие поразительные изменения могут произойти с телом, если вы перейдете на сбалансированное питание и исключите этот продукт из своего рациона.

Твердо уяснив, что сахар гарантирует множество проблем со здоровьем (от проблем с весом до кариеса), мы, получая недостаточное количество глюкозы, страдаем от низкой работоспособности, мучаемся головной болью и постоянно хотим съесть хоть-что нибудь сладкое. Зачастую наш выбор падает на натуральные подсластители типа кленового сиропа или сиропа агавы, фиников, меда или бананов.

Поверив в их абсолютную безвредность, мы часто злоупотребляем этими натуральными заменителями сахара, забывая, что их нельзя назвать диетическими, ведь калорий в них содержится предостаточно.

Например, сладкий фитнес-батончик мюсли с кокосовым сахаром - это скорее полноценный десерт, чем полезный перекус, и ни в коем случае нельзя думать, что такие продукты можно есть в неограниченных количествах, не рискуя набрать пару-тройку лишних кило.

Выбирать обезжиренные продукты

Многие зачастую избегают продукты с большим содержанием жиров из-за распространенного заблуждения, что все жиры очень вредные. Все обстоит ровно наоборот: жиры - отличный источник энергии, незаменимый источник для транспортировки жирорастворимых витаминов и нормальной деятельности всего организма.

Выбирая обезжиренные продукты, мы вовсе не заботимся о фигуре и уж тем более о своем здоровье: в лучшем случае такая еда не несет никакой питательной нагрузки, поскольку не содержит витаминов и усвояемого белка, а в худшем - "разбавлена" химическими добавками и сахаром.

Помните, что "плохими" жирами являются только транс- и рафинированные жиры, поднимающие уровень холестерина, увеличивающие риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ведущие к ожирению.

"Хорошие" жиры созданы природой и содержатся в цельных непереработанных продуктах (например, в авокадо, красной рыбе, желтках и орехах). И именно такая пища обязательно должна присутствовать в вашем необезжиренном рационе.

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