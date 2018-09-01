Куда поехать, чтобы увидеть пейзажи со знаменитых картин - ФОТО

Кто из нас, любуясь картинами, не задумывался о том, как было бы хорошо оказаться внутри: прогуляться по французским улочкам Ван Гога, полюбоваться кувшинками Моне, увидеть краски моря с картин Матисса. Day.Az со ссылкой на РИА Новости представляет десять мест, запечатленных знаменитыми художниками

"Крик" (1893), Эдвард Мунк

Несмотря на то, что картина весьма условно предает пейзажный фон, есть место, которое, как считается, на ней изображено - именно неподалеку от Осло Мунка посетило вдохновение. Сейчас полюбоваться впечатляющим видом, или, вслед за художником, попробовать проникнуться волнением и ужасом, может любой желающий.

"Кувшинки" (1896-1926), Клод Моне

Большинство картин цикла "Кувшинки", включающего более 250 работ, французский художник-импрессионист написал в саду своего дома в Живерни. Моне специально купил участок болотистой земли рядом со своим домом, где протекал небольшой ручей. Здесь художник сделал пруд: в водоеме были высажены нимфеи разных сортов, по берегам - плакучие ивы, бамбук, ирисы, рододендроны и розы. После смерти художника, все его имущество досталось сыну Мишелю, который оставил его французской Академии изящных искусств. Сейчас в усадьбе художника открыт музей.

"Ночная терраса кафе" (1888 год), Винсент Ван Гог

"Ночное кафе в Арле" - одна из самых узнаваемых и цитируемых работ художника, уступающая по популярности, наверное, только "Подсолнухам" и "Звездной ночи". Заведение, прославленное Ван Гогом, до сих пор находится на прежнем месте. Однако, судя по отзывам многих туристов, зайти туда стоит разве что для того, чтобы сфотографироваться - цены очень высокие.

"Американская готика" (1930), Грант Вуд

Художник признавался, что хотел написать портрет типичных представителей Среднего Запада, но главным вдохновением для картины стал дом в Элдоне (штат Айова), который он увидел случайно. Сейчас в здании, привлекающем тысячи туристов, находится музей.

"Большая волна в Канагаве" (1823-1831), Кацусика Хокусай

Эта гравюра на дереве считается одним из самых знаменитых и самых популярных произведений японского изобразительного искусства за пределами самой Японии. Выполненная в стилистике укиё-э, популярной во второй половине XVII века, она изображает один из видов на священную гору Фудзияму у Иокогамы. При желании и сейчас в хорошую погоду ее можно увидеть в таком ракурсе.

"Оперный проезд в Париже" (1898), Камиль Писсарро

Знаменитый французский импрессионист изобразил на картине вид, который открывался из его номера в отеле. Автор подсознательно увеличил протяженность французских улиц - на самом деле опера Гарнье расположена намного ближе. Сейчас улица довольно сильно изменилась, но здание одного из самых известных в мире театров все еще стоит на месте.

"Завтрак гребцов" (1880-1881), Пьер Огюст Ренуар

Еще один знаменитый французский импрессионист написал картину в ресторане Фурнез, расположенном на острове на реке Сена неподалеку от Парижа. Работа "Завтрак гребцов" - групповой портрет бизнесменов, светских людей, швей и художников, посвящена теме смешения классов. И сейчас в ресторане, почти век простоявшем закрытым, можно наблюдать посетителей из разных социальных слоев, большинство из которых - поклонники художника.

"Меловые скалы на острове Рюген" (1818), Каспар Давид Фридрих

Немецкий художник-романтик вкладывал большой смысл в композицию и адаптировал ландшафты для своих целей, поэтому нельзя точно определить, какое место изображено на картине. Но скалы острова, где сейчас находится национальный парк Ясмунд, не случайно дали название полотну - их цвет автору удалось передать в точности.

"Гора Сент-Виктуар со стороны Бельвю" (1885-1895), Поль Сезанн

Поля Сезанна называют постимпрессионистом за то, что он не пытался поймать сиюминутное и временное, а стремился к философской основательности. Это качество проявилось и в его работе над картиной "Гора Сент-Виктуар" - он приходил на гору каждый день, но не за нюансами освещения, а в поисках смыслов. Удалось ли художнику это передать или нет - ответить может любой турист, приехав в эти места и сравнив вид с репродукцией картины.

"Женщина, сидящая спиной к открытому окну" (1922), Анри Матисс

На этой картине художник, известный своими экспериментами в передаче эмоций через цвет и форму, уделил внимание не только женщине, но и виду, открывающемуся из окна за ее спиной. Исследователи считают, что Матисс изобразил Променад-дез-Англе или Английскую набережную в Ницце, которая и по прошествии почти ста лет остается одной из крупнейших в городе.

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