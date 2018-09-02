Самый толстый лед Арктики впервые начал крошиться и разваливаться на куски - ФОТО

Пласт льда у северного побережья Гренландии, когда-то известный как "область последнего льда", начал распадаться в первый раз за время исторических наблюдений.

Этот район Арктики является родиной старого и самого толстого пласта льда в регионе, который ранее стойко держал отпор глобальному потеплению климата. Он лежал тут многие века, а может и тысячелетия. Но теперь не выдержал и он.

Ранее в истории наблюдений никогда не фиксировалось ничего подобного. Но теперь эксперты сообщают, что в 2018 году от этого льда дважды отваливались куски из-за теплых ветров и более высоких средних температур в северном полушарии. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на paranormal-news.ru.

Один метеоролог описал потерю этого льда как пугающую. Другие говорили, что это событие может заставить ученых пересмотреть свои теории о том, какая часть Арктики дольше всех выстоит против дальнейшего потепления климата.

В 2018 году необычно высокие температуры в северном полушарии были зафиксированы в феврале и в августе.

"Почти весь ледяной пласт на севере Гренландии разрушен и распался, и, следовательно, теперь там просто плавает много отдельных ледяных глыб", - говорит Рут Моттрам из Датского метеорологического института. "Открытая вода у северного побережья Гренландии является необычным зрелищем. Этот район часто называют "областью последнего льда", так как было предположено, что он окажется самым стойким в Арктике. Но события последней недели свидетельствуют о том, что, на самом деле "область последнего льда" скорее всего окажется куда западнее".

"Льду в этом месте некуда идти, так что он скапливается и скапливается. В среднем его толщина более четырех метров, но там встречаются и пласты толщиной в 20 метров и даже более. Тем не менее прошлой зимой (в феврале и марте) лед там начал крошиться и ветра отталкивают отколовшиеся куски далеко от берега", - рассказывает Уолт Мейер, старший научный сотрудник американского Национального центра обработки данных по льду и снегу, - Так что это довольно драматическое свидетельство трансформации арктического морского льда и арктического климата".

"Это красиво, но также страшно",- пишет в твиттере Томас Лавернь, ученый Норвежского метеорологического института, публикуя анимацию снимков со спутника, показывающую как лед раскалывается и обнажает голубую открытую воду. Куски отколовшегося льда скорее всего ветра погонят к проливу Фрам в Карском море или к проливу Нэрса, соединяющего море Баффина с морем Линкольна, а оттуда в теплые воды.

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