Ученые доказали вред аспирина
Ученые опровергли миф о том, что аспирин может защитить от проблем с сердцем. Напротив, аспирин оказался вреден для сердечников. Об этом сообщает телеканал "Звезда", передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Ранее считалось, что небольшие дозы аспирина каждый день могут снизить риск инфаркта и инсульта.
Согласно последним исследованиям группы ученых из Оксфордского университета, аспирин не то что не защищает от проблем с сердцем, но даже может спровоцировать кровотечение.
Исследование продолжалось 10 лет, в нем участвовали 12 тысяч человек. Одной группе давали 100 мг аспирина в день, другая группа получала пустышки. Оказалось, что те, кто пил аспирин, чаще страдали от носовых, кишечных и желудочных кровотечений.
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