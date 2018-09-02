Ученые доказали вред аспирина

Ученые опровергли миф о том, что аспирин может защитить от проблем с сердцем. Напротив, аспирин оказался вреден для сердечников. Об этом сообщает телеканал "Звезда", передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Ранее считалось, что небольшие дозы аспирина каждый день могут снизить риск инфаркта и инсульта.

Согласно последним исследованиям группы ученых из Оксфордского университета, аспирин не то что не защищает от проблем с сердцем, но даже может спровоцировать кровотечение.

Исследование продолжалось 10 лет, в нем участвовали 12 тысяч человек. Одной группе давали 100 мг аспирина в день, другая группа получала пустышки. Оказалось, что те, кто пил аспирин, чаще страдали от носовых, кишечных и желудочных кровотечений.

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