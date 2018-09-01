В Узбекистане обнаружены следы динозавров

Спелеологи из России, Франции и Швейцарии во время экспедиции на территории горного массива Чульбаир в Узбекистане обнаружили в районе глубокой пещеры Бой-Булок несколько цепочек следов динозавров. Об этом в пятницу сообщил ТАСС руководитель экспедиции, председатель Екатеринбургского клуба спелеологов Вадим Логинов, передает Day.Az.

"Завершилась международная экспедиция на юг Узбекистана, на плато Чульбаир, в ней приняло участие 25 спелеологов из России, Франции и Швейцарии. Нами было продолжено исследование пещеры Бой-Булок и пещеры имени Александра Вишневского с целью их соединения в единую гигантскую карстовую систему. Также мы обнаружили несколько цепочек следов динозавров над пещерой Бой-Булок, на этом массиве мы целенаправленно искали их несколько лет, и в этом году обнаружили, можно сказать, случайно", - сказал он.

По словам Логинова, в результате экспедиции было открыто более 2 километров новых ходов и определено три основных направления, по которым нужно продолжить работы по соединению пещер.

"Одно из интересных направлений представляет из себя большую новую галерею, которую начали исследовать уже в последние дни экспедиции. По нашему предположению, галерея соединяет нижние этажи пещеры Вишневского и верхние этажи пещеры Бой-Булок", - пояснил он.

Экспедиция организована Екатеринбургским городским клубом спелеологов при поддержке Ассоциации спелеологов Урала, Российского и Французского союза спелеологов. Екатеринбургский клуб спелеологов основан в 1960-х годах для проведения поисковых экспедиций на территории России и за рубежом. Ежегодно сотрудники клуба находят и обследуют около 40-60 новых пещер.

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