Hа Юпитере обнаружили воду

Команда американских астрофизиков во время изучения Большого красного пятна на Юпитере случайно наткнулись на самую важную находку для человечества. Во время изучения спектрального анализа, линии показали наличие воды в атмосфере планеты-гиганта, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ранее ученые находили едва различимые признаки наличия кислорода в составе атмосферы самой большой планеты Солнечной системы, наличие которого сопоставимо с аналогичным показателем угарного газа. Вероятно, суммарное содержание кислорода на Юпитере превышает аналогичный показатель для Солнца в 2−9 раз.

Этот вывод поддерживает теоретические модели, которые предсказывали наличие обильной воды на Юпитере.

Обнаружить воду удалось при изучении облачности Юпитера, расположенной ниже самых верхних слоев. Ранее считалось, что нижние слои атмосферы не поддаются изучению зондами, так как верхние слои блокируют любое излучение снизу. Но на практике этого не произошло. Исследователи смогли заглянуть в глубину атмосферы Юпитера на тысячи километров.

На спутниках Юпитера вода достоверно есть, поэтому и ее наличие на планете-гиганте не является таким уж большим сюрпризом. Тем не менее, полученный результат - это очевидный успех, поскольку воду удалось обнаружить с Земли.