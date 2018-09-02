Математики выразили историю живописи двумя параметрами
Международная команда специалистов государственного университета Маринги применила метод американского математика Бирхоффа для исследования 140 тыс. картин и описала историю живописи двумя параметрами, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
В 1933 году Бирхофф предложил использовать для описания картин два параметра, которые бы описывали структуру изображения - энтропию, характеризующую упорядоченность деталей, и сложность, то есть их количество.
Современные эксперты взяли способ математика за основу, провели исследование и выяснили, что в истории живописи наблюдается всего два перехода - сначала от классики к новому искусству, в котором уменьшилась проработка деталей, а затем к новейшему, в котором сложность и упорядоченность резко увеличилась.
В результате направления удалось систематизировать. Средневековье, Ренесанс и романтизм отнесли к первой категории, а авангардизм и импрессионизм - ко второй. Также ученые выделили третью категорию, к которой отнесли постмодернизм, начавший свое развитие в 1960-е годы со стиля поп-арт.
Авторы исследования считают, что такая математическая модель позволит в будущем прогнозировать главные тенденции развития истории живописи.
Ранее группа ученых из США и Великобритании изучила сюжетные арки нескольких фильмов и выявила формулу написания успешного сценария, который обеспечит кинокартине успех.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Hа Юпитере обнаружили воду
Ученые доказали вред аспирина
Bakıda "AzSamand" yandı
-
1 Сен. 15:31 16 766
-
1 Сен. 13:41 15 327
-
1 Сен. 14:06 11 230
-
1 Сен. 19:24 6 302
-
1 Сен. 13:10 5 988