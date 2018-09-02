Математики выразили историю живописи двумя параметрами

Международная команда специалистов государственного университета Маринги применила метод американского математика Бирхоффа для исследования 140 тыс. картин и описала историю живописи двумя параметрами, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

В 1933 году Бирхофф предложил использовать для описания картин два параметра, которые бы описывали структуру изображения - энтропию, характеризующую упорядоченность деталей, и сложность, то есть их количество.

Современные эксперты взяли способ математика за основу, провели исследование и выяснили, что в истории живописи наблюдается всего два перехода - сначала от классики к новому искусству, в котором уменьшилась проработка деталей, а затем к новейшему, в котором сложность и упорядоченность резко увеличилась.

В результате направления удалось систематизировать. Средневековье, Ренесанс и романтизм отнесли к первой категории, а авангардизм и импрессионизм - ко второй. Также ученые выделили третью категорию, к которой отнесли постмодернизм, начавший свое развитие в 1960-е годы со стиля поп-арт.

Авторы исследования считают, что такая математическая модель позволит в будущем прогнозировать главные тенденции развития истории живописи.

Ранее группа ученых из США и Великобритании изучила сюжетные арки нескольких фильмов и выявила формулу написания успешного сценария, который обеспечит кинокартине успех.