Котенок с «двумя лицами» вырос в самую красивую кошку на Земле - ФОТО

Нарния родилась 28 марта 2017 года, и ее заводчик Стефани Джименез мгновенно влюбилась в это голубоглазое создание. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Новости Зеленодольска. Хотя точная причина появления такого необычного питомца неизвестна, другие кошки с подобной расцветкой именуются химерами. Под кошачьими химерами понимаются животные, в клетках которых сосуществуют два типа ДНК, что обычно провоцируется слиянием двух эмбрионов в один.