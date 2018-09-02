NASA показало необычный облачный пейзаж на Юпитере
2 сентября 2018 12:19 122
NASA опубликовало фотографию необычных облаков сложной формы в Северном умеренном поясе Юпитера. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Кадр был сделан с помощью космического корабля Juno, который находился в 11 350 километрах от верхних слоев облаков.
Такой замысловатый пейзаж создается за счет того, что закрученные ярко-белые облачные скопления находятся выше других облачных слоев и отбрасывают на них тени.
Ученые отмечают, что такие явления помогают определять расстояние между разными уровнями атмосферы Юпитера, а также их состав и происхождение.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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