NASA показало необычный облачный пейзаж на Юпитере

2 сентября 2018 12:19

NASA опубликовало фотографию необычных облаков сложной формы в Северном умеренном поясе Юпитера. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Кадр был сделан с помощью космического корабля Juno, который находился в 11 350 километрах от верхних слоев облаков.
Такой замысловатый пейзаж создается за счет того, что закрученные ярко-белые облачные скопления находятся выше других облачных слоев и отбрасывают на них тени.

Ученые отмечают, что такие явления помогают определять расстояние между разными уровнями атмосферы Юпитера, а также их состав и происхождение.

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