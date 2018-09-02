Как избежать бана на AliExpress?

СМИ сообщили, что торговая онлайн-платформа AliExpress добавляет в чёрный список российских пользователей, у которых открыто много споров. Правда ли это? Если правда, то как этого избежать? Если неправда, то как открыть спор, если тебя обманул какой-нибудь Лю Си Цин из далёкого Китая? Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

В чём проблема?

AliExpress начал банить пользователей, которые массово открывают "споры" на площадке и требуют возврата денег от продавца из-за того, что товар обладал существенными недостатками или вовсе не был доставлен.

Что такое "спор"?

Если товар не был доставлен в установленный срок (он указывается в момент покупки) или товар оказался некондиционным - покупатель требует возврата денег. Чаще всего "споры" решаются в пользу покупателя.

Почему участились баны пользователей?

Недобросовестные клиенты, выяснив, что продавцы предпочитают возвращать деньги, а не спорить с покупателем из-за 10 долларов, заказывают десятки товаров у разных продавцов, дожидаются, пока товар не придёт в назначенный срок, и требуют возврата денег

Что делает AliExpress?

Анализирует частоту открытых "споров" и пользователей, которые злоупотребляют этой возможностью, лишает права на пользование онлайн-шопингом.

Как открыть "спор" и не нарваться на бан?

Если проблема в сроке, подождите ещё неделю с момента истечения сроков доставки. Не забывайте, вы всё-таки имеете дело с Почтой, возможно, AliExpress ни при чём. До открытия "спора" большую часть вопросов можно решить в переписке с менеджером.

Не открывайте сразу несколько "споров" подряд без весомой причины

Помните, личный диалог, в котором вы и продавец из Китая демонстрируете друг другу навыки пользования Google Translate, решает большую часть проблем.

Если товар действительно испорчен?

В диалоге уведомляйте продавца о том, что готовы вернуть товар и оплатить его пересылку - на этом этапе большая часть продавцов возвращает вам деньги. Если продавец упрямо отказывается возвращать деньги - открываете "спор" и ждёте возврата средств.

Сколько "споров" можно открыть и не получить бан?

Если вы не неудачник, то вряд ли вам нужно открывать много "споров". Выбирайте на AliExpress площадки с хорошим рейтингом и берите товары там - чаще всего проблем не будет. Если проблема не решается без "спора" - открываете его.

Кого же банит AliExpress?

Спекулянтов и перекупщиков. Многие "предприниматели" освоили Интернет и выяснили, что можно пользоваться бесплатной доставкой Почты, приобретая "бесплатные" товары на AliExpress и открывая "споры" для возврата денег за уже полученные товары.