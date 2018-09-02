Учёные нашли идеальный фрукт для сжигания жира

Учёные из университета Лаваля в Канаде обнаружили в тропических лесах Амазонки уникальный фрукт, способный вдвое ускорять работу механизма обмена веществ, пишет Science Alert. Исследования свойств мирциарии сомнительной, или "каму-каму", на грызунах позволили установить, что маленькие плоды, больше похожие на крыжовник, богаты полифенолами и могут значительно облегчать работу пищеварительной системы, нормализовать метаболизм, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

В результате лабораторных тестов учёные установили, что мыши, рацион которых в течение несколько недель состоял исключительно из "каму-каму", оказались способны быстро переваривать и выводить из организма углеводы, что привело к двукратному падению индекса массы тела.

Также учёные отметили, что в экзотических плодах содержится большое количество витамина С, а кишечник грызунов, посаженных на уникальную диету, смог перестроиться и нормализовать микрофлору. Теперь учёные разрабатывают химическую формулу вещества, которое позволит приступить к клиническим исследованиям препарата на людях.