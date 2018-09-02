Учёные обнаружили в космосе гигантское "взрывное" созвездие

На расстоянии в семь с половиной тысяч световых лет от Земли в туманности Карина (созвездие Киль) учёные зафиксировали одну из самых масштабных межзвёздных "битв" последних лет. Астрономы из Европейской южной обсерватории зафиксировали столкновение огромных масс межзвёздных газа и пыли, внутри которых с помощью инфракрасного телескопа учёные смогли рассмотреть "новорождённые" звёзды, сообщает Daily Mail.

Пересечение межзвёздных газа и пыли сопровождается большим количеством звёздного "свечения" - выброса большого количества гамма-лучей. При этом учёные отмечают, что в этой области космоса излучение различного спектра "разгоняется" до огромных скоростей, позволяющих достать даже до Земли. Для столкновений межзвёздного газа характерна высокая температура - из-за особого состава и физического состояния веществ космический газ может разогреваться до температур в 40-50 млн градусов Цельсия. Скорость движения космических ветров при этом может составлять не менее 10 млн километров в час.

Другой отличительной чертой столкновения газа, пыли и других частиц стали выбросы большого количества энергии. По подсчётам астрофизиков, электроны и протоны выбрасываются из созвездия с энергией в 10 тыс. электронвольт, что в несколько тысяч раз больше энергии видимого света.