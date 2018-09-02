Заменители сахара вызывают ожирение, диабет и болезнь Альцгеймера

Продавцы заменителей сахара уверяли, что их таблетки и порошки и от диабета застрахуют, и лишний груз не навесят на тело, передает Day.Az со ссылкой на НТВ. Только вот последние исследования дают понять, что все далеко не так сладко, а многие сахарозаменители вовсе не лучшие друзья худеющих и любителей здорового питания, а их коварные враги. Получается, что заменители сахара - это тот же белый яд?



Сахарных тростника и свеклы стали выращивать только больше, потому что сахар реально повелевает миром. Доказано, что он вызывает зависимость похлеще самых сильных наркотиков. Но деньги в индустрии сладкой еды крутятся такие, что торговцы сахаром делают все, чтобы его не запрещали. Их стараниями все уже забыли, что в средние века сахар продавался только в аптеках рядом с морфием и кокаином.

Все большему числу врачей и ученых удается опубликовать свои исследования, говорящие о вреде сахара. В 2016 году вскрылось, что сахарные короли вроде как спонсировали фальшивые исследования в самом Гарварде, ученые которого состряпали доклад о роли жиров в заболеваниях сердца и скрыли такую же роль сахара. Сейчас точно известно, что сахар учащает пульс, мешает сосудам расслабляться, вся кровеносная система изнашивается.

Также сахар мешает усвоению кальция из еды. Творожок с сахаром - это пустышка. Доказано, что сахар уменьшает эластичность коллагена кожи, то есть прибавляет морщин. Еще он вымывает витамин В, портит зубы и ведет к ожирению. Когда правда о сахаре стала всплывать, ученые и стали задумываться чем бы его заменить.

Есть заменители сахара натуральные, а есть синтетические. И тех, и тех в сумме почти 40, но на глаза точно попадались всего несколько. Международная ассоциация производителей

подсластителей и низкокалорийных продуктов выделяет фруктозу, ксилит и сорбит из органических и сахарин, цикламат, сукралозу и неогеспиридин, тауматин, глицирризин, стевиозид, лактулоза - из ненатуральных подсластителей.

Если не хочется отказываться от сладкого, но хочется похудеть, то природные заменители сахара не помогут. У них почти такая же калорийность, причем сорбит при этом еще и менее сладкий. Синтетические подсластители делают сладости реально диетическими.

Дарья Пирожкова, диетолог: "Сахарозаменители в сотни раз слаще сахара и влияют на вкусовые рецепторы, имеют нулевую калорийность, они - подарок для тех, кто худеет или следит за своим весом".

Химик из Тамбова Константин Фалберг 140 лет назад который изобрел первый в мире подсластитель сахарин, который в 200 раз слаще сахара и совсем без калорий. Но сейчас уже ясно, что сахарин так же, как и сахар, заставляет поджелудочную железу вбрасывать в кровь инсулин, который помогает глюкозе проникнуть в клетки тела. Но глюкозы-то нет. В итоге одинокий инсулин блуждая по сосудам, вызывает инсулинорезистентность, что приводит к ожирению и диабету второго типа. Это подтвердило 10-летнее канадское исследование, в котором приняли участие 400 тысяч пациентов.

А проверка диетических газировок в 2017 показала, что пара ежедневых низкокалорийных банок с надписью "0% калорий", в которых, как правило, используют аспартам (Е951) и цикламат натрия (Е952) в 3 раза повышают риск инсульта и во столько же риск слабоумия или болезни Альцгеймера.

В еде можно встретить стевию и фруктозу. Стевия - это экстракт из листьев бразильского растения. Он и в аптеках продается в чистом виде. Замена сахару хорошая, потому что для той же сладости ее надо в 25 раз меньше. Но стоит стевия в 40 раз дороже рафинада, а фруктоза намного дешевле, поэтому в любом магазине уже есть целый прилавок с продуктами на фруктозе. Но это совсем не та фруктоза из фруктов. Безопасная доза фруктозы - 40 граммов в сутки. Так что идеального варианта замены сахара нет. Реально куда проще снизить роль сладкого в своей жизни и чистить регулярно зубы.