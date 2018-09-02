В Бразилии нашли останки человека доисторической эпохи

Бразильские археологи при проведении раскопок в городе Флорианополис на южном побережье страны обнаружили останки, предположительно, первобытного человека. О находке сообщила газета Estado de S. Paulo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По мнению координатора археологических изысканий Освалдо Паулино Силвы, возраст скелета "взрослого мужчины ростом 1,5 м, принадлежавшего к местной общине доисторических индейцев" может достигать 3 тыс. лет. Как полагают ученые, между 580 и 3000 годами до н.э. эта местность уже была заселена.

На этническую принадлежность останков древним аборигенам указывает также положение скелета, погребенного в соответствии с существовавшими у них ритуалами, а также ряд обнаруженных в могиле посмертных артефактов. "Тело было положено на живот и ориентировано по сторонам света: головой на юг, ногами на север", - пояснили археологи.

По мнению исследователей, скелет хорошо сохранился благодаря высокому содержанию кальция почве, где было сделано захоронение. В ближайшее время найденные останки первобытного человека планируется перенести, так как в месте, где они найдены, вскоре начнется сооружение эстакады. Более точные данные о возрасте обнаруженного скелета ученые рассчитывают получить после проведения радиоуглеродного анализа.