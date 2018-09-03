Страх за свою жизнь: сколько стоит охрана Цукерберга

Глава Facebook Марк Цукерберг всегда славился своей неприхотливостью и отсутствием дорогих причуд, свойственных миллиардерам. Тем не менее за последний год затраты на его безопасность достигли $10 млн, что в десять раз больше, чем у богатейшего человека мира Джеффа Безоса. Сколько тратят компании Кремниевой долины на охрану своих первых лиц - передаст Day.Az в материале "Gazeta.ru".

1. Марк Цукерберг (Facebook)

Согласно сообщению Facebook, в июле 2018 года компания выделила $10 млн на содержание своего генерального директора Марка Цукерберга. В эту сумму входят в числе прочего затраты на обеспечение безопасности и содержание телохранителей. Год назад такое же "пособие" составляло $8,9 млн, что на 53% больше, чем в 2016 году.

Что же произошло за последние два года, что побудило Цукерберга задуматься о своей безопасности и увеличить расходы вдвое? Причастность к вмешательству в президентские выборы в США, скандал с Cambridge Analytica и слив личных данных 80 млн пользователей, пятичасовое выступление перед конгрессменами и сенаторами - это далеко не полный список историй, связанных с социальной сетью с 2016 года.

К этому стоит добавить снижение темпов роста выручки Facebook, а также продолжающийся поток критики со стороны властей, экспертов и самих пользователей социальной сети, которые требуют от Цукерберга внимательнее следить за распространением дезинформации на платформе, а также не допустить повторения ситуации с выборами.



2. Шерил Сэндберг (Facebook)

Главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг не просто "еще один руководитель" в компании. Она одна из самых влиятельных бизнесвумен в мире, первая женщина в совете директоров Facebook и автор двух мотивационных книг.

В прошлом году на безопасность и путешествия Шерил Сэндберг было потрачено $2,7 млн. Как оказалось, общая тенденция к повышению расходов на руководителей Facebook сохранилась и в отношении операционного директора - два года назад выделенная сумма была вдвое меньше.



5. Марк Бениофф (Salesforce.com)

На безопасность миллиардера Марка Бениоффа, стоявшего у истоков Salesforce.com, разработчика одноименной CRM-системы, было потрачено $1,3 млн. Эта сумма уменьшилась по сравнению с позапрошлым годом - в 2016 году "расходы на безопасность мистера Бениоффа в дополнение к охранным мероприятиям во время рабочего дня и командировок" составили $1,45 млн.



7. Тим Кук (Apple)

Несмотря на то, что Apple является одной из культовых техкомпаний своего времени, ее генеральный директор Тим Кук обходится бренду дешевле коллег по цеху - в 2017 году было выделено $224 тыс. на безопасность и еще $93 тыс. на личные перелеты.

Кстати, на прошлой неделе стало известно, что Кук получит около $120 млн в акциях компании за свои достижения и лояльность бренду.

8. Джинни Рометти (IBM)

Безопасность и путешествия генерального директора IBM Джинни Рометти оцениваются в "скромные" $177 тыс. Кроме того, в 2017 году бизнес-леди получила дополнительную компенсацию на "личного телохранителя, ежегодный медосмотр, travel-поддержку членов семьи во время командировок и другие персональные расходы".