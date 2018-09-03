Почему в самолетах лучше не есть

Всемирно известный шеф-повар, писатель и телеведущий Энтони Бурден хоть и привередливый, но достаточно рисковый дегустатор самой разнообразный еды на планете. Под восхищенные взгляды зрителей он отправлял в рот острейшие соусы в Мексике и порой очень сомнительную уличную еду в странах третьего мира, но даже у его погони за новыми впечатлениями и рейтингами есть свой предел, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер..

Так, например, наряду со слегка протухшей исландской акулой и традиционным блюдом из прямой кишки кабана в Намибии он никогда не станет есть еду, которую подают в самолетах. Неожиданно и даже оскорбительно для составителей меню бизнес-класса, но у этой прихоти Бурдена есть свои корни. Узнав его доводы в пользу "полетной голодовки", мы решили немного развить тему, и нашли целых 10 причин даже не смотреть в сторону приближающейся тележки с самолетной едой.

Не быть заложником ситуации

По мнению того же Энтони Бурдена, большинство пассажиров на борту едят не от того, что они голодны, а по причине банальной скуки. Кто-то даже испытывает стресс в полете и, значит, не может отвечать за свои рефлексы, требующие непременно "заесть" страх. Вряд ли в обычном состоянии такой выход показался бы нормальным, особенно для тех, кто следит за своим питанием. Поэтому лучше потратьте это время на сон, чтение, просмотр фильма, да хоть на изучение брошюр и журналов в кармашке впереди стоящего кресла - пользы будет точно больше, чем от этого даже неаппетитного сэндвича!

Такое вы бы точно не стали есть на земле

Дело не в том, что еда на борту сплошь рядом отвратительного качества, совсем нет. Просто на высоте в 10 километров влажность на борту падает до 12% (суше, чем во многих пустынях), что в сочетании с низким давлением приводит к 30-процентной потере восприимчивости наших вкусовых рецепторов к сладкому и соленому. При этом восприятие кислого, горького и острого остается почти неизменным, что вынуждает авиакомпании хитрить, усиливая вкус некоторых компонентов всеми доступными средствами. Стали бы вы есть пересоленную котлету на земле? Не видим причин начинать делать такое и на большой высоте, где обезвоживание и без того доставляет неудобства.

Организм стрессует

Стоит ли говорить, что в постоянно изменяющихся на физическом уровне условиях организм не может работать абсолютно нормально и еда переваривается в желудке кое-как. Уверены, что хотите нагрузить тело лишней порцией плохого кофе и "тяжелым" пюре с мясом, когда у него и без того произойдет сбой биоритма?

Один из ста

Шеф-повара авиакомпаний по-настоящему гордятся, когда им удается создать с учетом всех особенностей полета (низкое давление и влажность, шум и вибрация в салоне) универсальное меню, которое собирает больше положительных отзывов, чем негатива. Действительно, задача у них стоит не из легких - угодить сотням и тысячам человек, у каждого из которых свои вкусовые пристрастия. Вот только стоит ли такое буквально "средненькое" блюдо внимания тех, кто читает Steaklovers и любит ВКУСНУЮ еду?

В самолетах еда выживает

В то же время авиашефы признаются, что с существующими стандартами приготовления еды на земле и разогревания (в паровых конвекционных печах) на борту самолетная еда производится из таких продуктов и таким способом, чтобы "пережить" заморозку и повторный разогрев в упаковке. Что там остается от пищевой ценности, даже знать не хочется.

Выбросьте немного денег на ветер

Очевидно, что чем выше класс и дороже билет, тем неохотней пассажир будет расставаться с едой, по умолчанию купленной у авиакомпании. Возможно даже, что обед на борту не будет ничем уступать ресторанному (хотя вряд ли), но в подавляющем большинстве случаев часто путешествующие самолетом могут даже не ломать голову, выбирая между рыбой и курицей - от этой еды еще никто не чувствовал себя замечательно. К тому же того, что вы выберете, скорее всего, все равно уже нет.

Не давайте наживаться на себе

Заголовок этого пункта может немного сбить с толку, если вспомнить предыдущий, но на самом деле он очень к месту, и сейчас мы объясним, почему. Дело в том, что у многих авиакомпаний в стоимость билета не входят напитки к обеду (соки, вина, пиво, газировка и т.д.). А вот запить бутерброд или рыбу, которые вы, может быть, и не хотели вовсе, вам все равно нужно будет, а значит, прощайте денежки. Да, вас развели на официальном уровне.

Кое-какие лайфхаки больше не для вас

Предположим, что вы настолько искушены в перелетах, что знаете, как заставить бортпроводников обслужить вас первым, заказав вместо обычного специальное питание, например, кошерное или вегетарианское. Ура, обед подан и съеден под завистливые взгляды соседей, но где же эта чертова тележка с напитками? Вероятно, вы ее увидите только после того как все поедят, а это не скоро. Вообще, все эти ритуалы с ожиданием еды и напитков, а также с иллюзией выбора на коротких и средних перелетах можно смело опустить, отказавшись от еды и выкроив тем самым себе пару часов лишнего сна.

Заставьте авиакомпании улучшаться

Согласитесь, что все лучшие изменения происходят лишь с назреванием какой-то проблемы. Так почему бы именно нам не стать этой проблемой для авиакомпаний, которые, конечно, ничего не будут менять, если большинство пассажиров все устраивает. Альтернативные способы приготовления прямо в полете, например, при помощи аппарата сувид (долго, но лучше для еды), эксперименты с не изменяющимся в полете вкусом умами, тщательный подбор вин с учетом кислотности, да даже простая замена пластика на нормальные столовые приборы - вот лишь часть идей, которые некоторые авиакомпании уже сейчас могли бы внедрить у себя. Им мешаем только мы, едящие все, что дадут.

Будьте голодны до впечатлений

Последний, чисто психологический совет от Бурдена, вероятно, помогающий ему находить и есть только самую экзотику, заключается в том, чтобы сходить с трапа самолета голодным в прямом смысле слова. "Это неправильно! Организм не должен страдать! У меня режим!", - кричат те, кто ест только то, что им подают в самолете, а затем - в ресторане при отеле. Голодный же "телевизионный лев" уже где-то в дебрях нового для себя места ведет охоту на неочевидную, а потому и по-особенному вкусную еду. Будьте как он!