Почему нельзя дарить ножи

Существует много разных примет и поверий, почему не принято преподносить в подарок нож. Как правило, во что человек верит, то он и получает, но многие, даже слишком скептичные люди, все равно предпочитают избегать ситуаций, которые множество лет считаются неоднозначными. Попробуем разобраться, почему же считается опасным дарить ножи, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Если вы купили нож для друга, принято считать, что вскоре ваша дружба закончится - если верить примете, лезвие "проходит" между вами и обрывает дружескую связь. То же случается и с парой только что поженившихся влюбленных, если кто-то подарит им на свадьбу этот столовый прибор. А если уж кому-то из молодых не повезет им порезаться - так можно и вовсе ждать их непредвиденной кончины.

Возможно, все эти опасения берут начало с тех времен, когда ножи начали использовать во время магических ритуалов, заговоров и жертвоприношений. Именно тогда их наделили особой силой, но не слишком светлой.

Что интересно, в некоторых интерпретациях опасность грозит не тому, кому нож подарили, а, напротив, дарящему. Логика в этом такая: человек, которому подарили такой "сомнительный" по многим поверьям подарок, шлет злобные пожелания тому, кто это сделал. Считается, что в таком случае дарящего ждут несчастья и болезни, если сказанное вслед было наделено сильными эмоциями.

Прислушиваться ко всем этим суевериям или нет - личное дело каждого. Но то, что с этим кухонным прибором всегда стоит быть аккуратным в обращении - это точно.