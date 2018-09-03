Как возникли названия известных групп

Название является очень важным для музыкальной группы, но иногда процесс придумывания может быть сложным. Почти у каждого легендарного коллектива имеется собственная история, объясняющая, при каких обстоятельствах появилось название, которое знают миллионы.

Nirvana

Данный коллектив свое название менял пару раз, а последнее дал ему Курт Кобейн. Музыкант отметил, что он долго искал подходящее имя для рокеров, которое оказалось бы приятным при восприятии на слух и не отталкивало.

30 Seconds to Mars

Согласно некоторым источникам, братья Лето увидели подходящее имя для своего коллектива газетной статье, где говорилось о том, что уже в скором будущем люди окажутся всего в 30 секундах от Марса. Джаред, между тем, отмечает, что у него эта фраза не ассоциируется с космосом, а является скорее лирически окрашенной, наталкивающей на раздумия.

The Beatles

Музыканты выбирали из десятков вариантов и уже успели выступить под другими названиями. Достоверно неизвестно, кто из коллектива придумал имя "The Beatles", но уже в 1960 они стали использовать легендарное название. Многие считают, что его автором является Джон Леннон, желающий, чтобы наименование носило двойной смысл.

Backstreet Boys

Коллектив сформировался в Орландо, а название группы дословно можно перевести как "парни с задворок". Изначально они собирались на местном рынке, но спустя время стали легендарными исполнителями и кумирами молодежи.

Linkin Park

При создании музыки группа старалась смешивать различные стили вокала, что отражалось в названии "Hybrid Theory". Однако в тот период также существовал коллектив "Hybrid", обвинивший коллег в плагиате, поэтому музыканты решили сменить имя. Ежедневно Честер шел на рабочую студию через "Lincoln Park", но подобное название уже тоже оказалось занято, поэтому пришлось внести корректировки.

Limp Bizkit

Название этого коллектива ассоциируется с размякшим печеньем из-за игры слов. Участники группы продолжительное время думали над удачным именем, пока один из них не устал и отметил, что его мозг уде похож на размякшее печенье, и именно за это ловко ухватился Фред Дарст.

The Rolling Stones

Этот коллектив радует общественность своей музыкой долгие годы, несмотря на то, что со дня его основания прошло более полувека. Название группа выбрала при прослушивании композиции одного популярного в минувшем столетии исполнителя. Дословный перевод звучит как "катящиеся камни", но в их интерпретации означает "вольные странники". Об этом сообщает Рамблер.